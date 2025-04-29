ES tem 13 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 11 mil

Operação da Polícia Federal Crédito: Polícia Federal / Divulgação

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Polícia Federal lançou edital com 192 vagas para área administrativa, sendo duas para o Espírito Santo. O salário pode chegar a R$ 11.070. As inscrições podem ser feitas até 21 de maio.

Prefeitura de Vila Velha está com 17 vagas temporárias para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.029 a R$ 4.272. Os interessados podem se inscrever até 5 de maio.

Em Vitória, o processo seletivo visa contratar técnico em prótese dentária, com ganho de R$ 2.159. O prazo de inscrição vai até 5 de maio.

Já a Prefeitura de Cariacica encerra no dia 30 de abril as inscrições para o concurso de fiscal. São 15 vagas para quem tem nível superior. A remuneração mensal é de R$ 3.360.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para a contratação temporária de profissionais. São 39 vagas, sendo seis para o Espírito Santo. As oportunidades são para cargos de nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 3.379. Os interessados têm até o dia 30 de abril para se inscrever.