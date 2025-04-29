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Carreira pública

ES tem 13 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 11 mil

Oportunidades estão na Polícia Federal, Prefeitura de Vila Velha, IBGE, entre outros órgãos; veja a lista completa com os prazos e os editais

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 09:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 abr 2025 às 09:44
Operação da Polícia Federal
Operação da Polícia Federal Crédito: Polícia Federal / Divulgação
Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
Polícia Federal lançou edital com 192 vagas para área administrativa, sendo duas para o Espírito Santo. O salário pode chegar a R$ 11.070. As inscrições podem ser feitas até 21 de maio.
Prefeitura de Vila Velha está com 17 vagas temporárias para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.029 a R$ 4.272. Os interessados podem se inscrever até 5 de maio.
Em Vitória, o processo seletivo visa contratar técnico em prótese dentária, com ganho de R$ 2.159. O prazo de inscrição vai até 5 de maio.
Já a Prefeitura de Cariacica encerra no dia 30 de abril as inscrições para o concurso de fiscal. São 15 vagas para quem tem nível superior. A remuneração mensal é de R$ 3.360.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para a contratação temporária de profissionais. São 39 vagas, sendo seis para o Espírito Santo. As oportunidades são para cargos de nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 3.379. Os interessados têm até o dia 30 de abril para se inscrever.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem dois processos seletivos simplificados abertos no Espírito Santo para a função de agente temporário ambiental. Há uma oportunidade para Cachoeiro de Itapemirim, com fim de inscrição no dia 5 de maio. Também há três oportunidades para Sooretama, com inscrições até 9 de maio.

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