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Mais de 390 vagas

ES tem 12 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 10 mil

Oportunidades estão em nove prefeituras, no Conselho de Biblioteconomia, Instituto Federal, além da Secretaria de Educação; veja a lista completa

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:33
Sedu
Secretaria de Educação em oportunidades para professores de línguas Crédito: Carlos Alberto Silva
Estão abertos no Espírito Santo 12 concursos públicos e processos seletivos, com salários que chegam a R$ 10 mil. São mais de 390 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O destaque da semana fica por conta do certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) lançou edital para a contratação temporárias de professores de inglês e espanhol. Os profissionais vão atuar nos Centros Estaduais de Idiomas. Os salários variam de R$ 3.165 a R$ 6.018, conforme a titulação do candidato. As inscrições podem ser feitas até 13 de novembro.
A Prefeitura da Serra lançou edital para contratar enfermeiros. O salário pode chegar a R$ R$ 4.502, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 6 de novembro.
Na Prefeitura de Vila Velha, a oferta é de 14 oportunidades para o cargo de médico em diversas especialidades. Os ganhos variam de R$ 5.018,34 a R$ 10.036,69. Os interessados podem se inscrever de 5 a 12 de novembro.

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