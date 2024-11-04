ES tem 12 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 10 mil

Secretaria de Educação em oportunidades para professores de línguas Crédito: Carlos Alberto Silva

Estão abertos no Espírito Santo 12 concursos públicos e processos seletivos, com salários que chegam a R$ 10 mil. São mais de 390 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O destaque da semana fica por conta do certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) lançou edital para a contratação temporárias de professores de inglês e espanhol. Os profissionais vão atuar nos Centros Estaduais de Idiomas. Os salários variam de R$ 3.165 a R$ 6.018, conforme a titulação do candidato. As inscrições podem ser feitas até 13 de novembro.

A Prefeitura da Serra lançou edital para contratar enfermeiros. O salário pode chegar a R$ R$ 4.502, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 6 de novembro.