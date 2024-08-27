ES tem 11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil

A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, lançou edital para contratar 30 servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (28) e têm até 23 de setembro para garantir a participação no certame.