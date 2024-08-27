ES tem 11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil

A última semana de agosto tem 11 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. Com oportunidades para cargos efetivos e temporários, a oferta é de mais de 540 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.
A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, lançou edital para contratar 30 servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (28) e têm até 23 de setembro para garantir a participação no certame.
A Prefeitura de Santa Leopoldina, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o certame com 186 vagas em diversos cargos como médico, vigia, professor, agente administrativo, engenheiro e auxiliar de secretaria escolar. O atendimento vai até 25 de setembro.
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Guarapari terminam nesta quarta-feira (28). A seleção tem como objetivo contratar 19 profissionais temporários de níveis fundamental e médio. A remuneração chega a R$ 1.640 mensais.
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, terminam no dia 29 de agosto. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.