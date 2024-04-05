Enem dos Concursos: veja o total de inscritos em cada cidade do ES

Prova de concurso Crédito: Lifestock

As provas do Concurso Público Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, serão aplicadas no dia 5 de maio em seis cidades do Espírito Santo. Ao todo, 32.887 candidatos farão os exames no Estado, sendo que Vitória tem o maior número de participantes, 12.431.

Outros cinco municípios também contarão com locais de testes. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o certame registrou 2,1 milhões de inscrições no Brasil.

TOTAL DE INSCRITOS POR CIDADE NO ES

Cachoeiro de Itapemirim: 3.395

Colatina: 2.324

São Mateus: 2.621

Serra: 4.146

Vila Velha: 7.970

Vitória: 12.431

A ministra da Gestão, Esther Dweck, enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas solicitando a cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

A titular da pasta pediu no documento que não fossem realizados grandes eventos nestas cidades, a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

As questões de logística e de segurança estão sendo coordenadas pela Fundação Cesgranrio, em parceria com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Ipea).

SOBRE AS PROVAS

Os cartões de confirmação de horário e local dos testes serão liberados no dia 29 de abril, no site do Enem dos Concursos.

Os candidatos farão as provas em dois turnos. Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30. A aplicação dos testes está marcada para começar às 9 horas. Os participantes terão 2h30 para resolver as questões.

No período da tarde, os portões abrirão às 13 horas e serão fechados às 14 horas. Os exames começam às 14h30, com a duração de 3h30.

Como serão as provas

Pela manhã:

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

No período da tarde:

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões). Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Para os candidatos de nível médio, não haverá questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório e contemplam a 1ª fase da primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses.