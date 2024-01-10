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Concurso Unificado

Enem dos Concursos: governo federal lança editais com 6.640 vagas

Inscrições poderão ser feitas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio; taxa de participação será de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de ensino superior

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 15:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2024 às 15:58
Os oito editais do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgados na tarde desta quarta-feira (10). Ao todo, o Enem dos Concursos vai oferecer 6.640 vagas com salários que chegam a R$ 23 mil. Os documentos serão publicados em uma edição extra do Diário Oficial da União. Confira os detalhes na página oficial.
A ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, detalhou  durante entrevista coletiva como vai funcionar o certame. Do total de oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30% para cotas indígenas.
Os postos estão distribuídos por 21 órgãos, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior. As regras foram agrupadas em oito blocos temáticos.
As inscrições poderão ser feitas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo processo seletivo.  
A ministra da Gestão, Esther Dweck, adiantou que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já assinou a proposta que será enviada ao Parlamento
A ministra da Gestão, Esther Dweck, falou sobre os detalhes do concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para se candidatar, o candidato deverá acessar o site ou aplicativo Gov.br. Feito isso, é necessário digitar seu CPF e seguir as orientações para criar sua conta. Os candidatos poderão concorrer a vários cargos em um único bloco.  O primeiro passo será escolher o bloco temático e o cargo, para depois ordenar a preferência entre os cargos e as especialidades.
A ministra informou que agências dos Correios e do Banco do Brasil darão apoio presencial para os candidatos que tiverem dúvidas sobre o cadastro no Gov.br. Esse atendimento será feito em unidades localizadas nas cidades onde haverá aplicação de provas. 
A taxa de participação será de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadúnico, doadores de medula óssea, bolsista ou ex-bolsista do Prouni e quem tem ou já teve financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Vagas por blocos temáticos
  • Administração e Finanças Públicas (727);
  • Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação (597);
  • Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (530);
  • Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971);
  • Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.016);
  • Trabalho e Previdência (359);
  • Dados, Tecnologia e Informação Pública (1.748); 
  • e Nível intermediário  (692)
Clique aqui para ver a distribuição dos cargos por blocos temáticos
As vagas serão agrupadas nos blocos conforme as afinidades temáticas. Cada bloco terá diferentes órgãos e carreiras. Desta maneira, o mesmo candidato poderá concorrer a diferentes oportunidades, pagando apenas uma taxa de inscrição.
Será permitido se inscrever somente em um dos blocos temáticos. Primeiro, o candidato deverá escolher o bloco e, em seguida, elencar as carreiras que deseja concorrer por ordem de prioridade, desde que tenha os requisitos necessários. A lotação dos aprovados vai depender 
As reservas de vagas para negros e pessoas com deficiência serão asseguradas. Inclusive, o governo federal deseja que no concurso unificado haja uma efetiva aplicação da Lei de Cotas.
Sobre as provas
As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo país. Os candidatos terão que responder questões objetivas e discursivas.
Todos os exames serão realizados em um mesmo dia, em dois turnos. Na parte da manhã serão aplicadas as provas objetivas gerais a todos os candidatos. Já no período da tarde, será a vez dos exames objetivos e dissertativos específicos por blocos temáticos.

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