Enem dos Concursos: entenda a seleção unificada para servidor federal

O edital do Concurso Nacional Unificado deve ser publicado em 20 de dezembro, e as provas devem ocorrer de forma simultânea até março de 2024 em aproximadamente 180 cidades brasileiras, nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ). Ao todo, serão 6.640 vagas em 21 órgãos.

A ideia do governo federal é que, com a prova unificada, os candidatos possam concorrer a várias vagas em diferentes instituições, pagando apenas uma taxa de inscrição.

Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024 Crédito: Freepik

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ressaltou que o novo modelo democratiza o acesso ao serviço público.

O que é?

Iniciativa proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, tem como objetivo centralizar os concursos autorizados para o recrutamento e a seleção de servidores públicos em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

Órgãos que aderiram

O modelo conta com a participação de 21 órgãos e entidades ligadas à União.

Como vai funcionar

O Concurso Nacional Unificado será realizado de modo conjunto para seleção de candidatos a cargos públicos efetivos, de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, além de autarquias e fundações federais.

Os candidatos vão pagar uma única taxa de inscrição e concorrer a várias vagas dentro de uma mesma área de atuação.

Na hora de se inscrever, o candidato terá que escolher uma das áreas de atuação que estarão disponíveis no edital. Veja abaixo os valores iniciais ao topo da carreira de acordo com os blocos temáticos serão os seguintes:

Administração e finanças públicas: R$ 20.924,80 a R$ 29.832,94

R$ 20.924,80 a R$ 29.832,94 Setores econômicos, infraestrutura e regulação: R$ 7.615,80 a R$ 22.929,74

R$ 7.615,80 a R$ 22.929,74 Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário: R$ 2.268,16 a R$ 20.376,24

R$ 2.268,16 a R$ 20.376,24 Educação, ciência, tecnologia e inovação: R$ 4.365,81 a R$ 8.539,42

R$ 4.365,81 a R$ 8.539,42 Políticas sociais, justiça e saúde: R$ 2.220,09 a R$ 3.773,74

R$ 2.220,09 a R$ 3.773,74 Trabalho e previdência: R$ 5.901,37 a R$ 29.760,95

R$ 5.901,37 a R$ 29.760,95 Dados, tecnologia e informação: R$ 4.821,47 a R$ 8.493,72

R$ 4.821,47 a R$ 8.493,72 Nível intermediário (nível médio): R$ 2.455,27 a R$ 3.985,52

Feito isso, será necessário indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis dentro de uma das áreas de atuação. Essa área poderá incluir oportunidades em vários órgãos diferentes.

O preenchimento das vagas será feito conforme a avaliação de desempenho do candidato na prova e também a ordem de preferência que ele determinou para os cargos. Todas essas informações serão detalhadas no edital, previsto para ser publicado até o dia 20 de dezembro.

O modelo, inspirado no Enem, pretende:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Escolha da banca

As bancas interessadas em organizar o Concurso Nacional Unificado devem enviar suas propostas até esta quinta-feira (26). O governo federal mandou um termo de referência para várias instituições que podem realizar o processo seletivo.

O documento funciona como um espelho para o edital e traz informações como vagas, cargos, requisitos, estrutura de provas e cronograma. Com isso, as empresas elaboram seus preços. Será contratada aquela que apresentar a melhor proposta.

Cronograma

O edital do Concurso Nacional Unificado está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União até o dia 20 de dezembro.

A prova deve ser aplicada em 25 de fevereiro de 2024. Nesse dia, serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas, por área de atuação governamental.

Os resultados da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril do próximo ano.

Os cursos de formação estão previstos para começar entre junho e julho de 2024. A posse dos novos servidores deve ocorrer até agosto do próximo ano.

Como será a prova

A primeira parte será formada por questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos; e a segunda, com questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Após a primeira fase, poderão ser agregadas, a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.

A realização da prova está prevista para ocorrer até março de 2024, e os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de maio.

A prova será aplicada em aproximadamente 180 municípios de todos os Estados e no Distrito Federal. A escolha das localidades foi feita conforme a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas.