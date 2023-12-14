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Novo cronograma

Enem do Concursos terá edital em janeiro e provas em maio

Serão 6.640 vagas, em diversos órgãos do governo federal; inscrições estão previstas para serem realizadas no período de 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 11:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 dez 2023 às 11:05
O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) será publicado em janeiro e as provas serão aplicadas em maio de 2024. Inicialmente as regras estavam previstas para serem lançadas até o dia 22 de dezembro, mas o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos alterou o cronograma nesta quinta-feira (14).
De acordo com o órgão, o edital do Enem dos Concursos será publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de janeiro e o prazo para se inscrever vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Os exames estavam marcados, inicialmente, para março, mas com a alteração serão realizados no dia 5 de maio.
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
  • Cronograma previsto
  • Divulgação da banca: 24 de novembro de 2023 
  • Publicação do edital: 10 de janeiro de 2024 
  • Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024
  • Divulgação dos dados finais de inscrições: 29 de fevereiro de 2024
  • Divulgação dos cartões de confirmação: 29 de abril de 2024
  • Aplicação das provas: 05 de maio 2024
  • Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação: 03 de junho de 2024 
  • Divulgação final dos resultados: 30 de julho de 2024
  • Início da convocação para posse e cursos de formação: 05 de agosto de 2024 
“Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O concurso nacional será organizado pela Fundação Cesgranrio.
Governo federal define organizadora do Concurso Nacional Unificado
Em nota, a pasta informou que a alteração do cronograma foi acordada entre o ministério e a Cesgranrio, afim de garantir tempo suficiente para elaboração dos exames.
Enem do Concursos terá edital em janeiro e provas em maio
governo federal também ampliou o número de cidades onde haverá provas, passando de 180 para 217. No Espírito Santo, foram adicionados dois municípios: Serra e Vila Velha, além de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus, que já tinham sido anunciados.
O concurso tem adesão de 21 órgãos e entidades ao novo modelo de provas de seleção para novos servidores, com um total de 6.640 vagas.

Como vai funcionar?

No Enem dos Concursos, os candidatos vão pagar uma única taxa de inscrição e concorrer a várias vagas dentro de uma mesma área de atuação.
Concurso nacional unificado: veja como se preparar para as prova
Ao se inscrever, é necessário escolher uma das áreas de atuação que estarão disponíveis no edital (por exemplo: administração, agricultura, educação, políticas sociais, etc).
Feito isso, o candidato deverá indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis dentro daquela área de atuação. Essa área poderá incluir oportunidades em vários órgãos diferentes.
As provas serão realizadas em duas partes no mesmo dia. Na primeira, haverá questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, enquanto que na segunda serão questões específicas e dissertativas por blocos temáticos. Os testes serão aplicados no período da manhã e à tarde, respectivamente.

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