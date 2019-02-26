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Emprego: duas mil vagas para trabalhar nas obras da ArcelorMittal

Cadastro será feito a partir de junho no Sine da Serra

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 18:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2019 às 18:15
ArcelorMittal vai investir em quatro grandes projetos Crédito: Gazeta Online
Boa notícia para quem está à procura de emprego. O Sine da Serra vai selecionar 2,7 mil profissionais ainda este ano para trabalhar nas obras da ArcelorMittal Tubarão. Os selecionados vão atuar em quatro projetos. Um deles é a usina de dessalinização, que vai empregar 220 pessoas. O empreendimento tem a finalidade de usar água do mar na produção da siderúrgica.
Outra oportunidade é para a bateria da quarta usina da coqueria. A construção deve iniciar em julho e demandará 700 profissionais. A empresa ainda fará uma reforma no segundo alto-forno e na máquina de lingotamento. Para esses projetos, serão abertas 1.100 vagas.
> ES tem cerca de 2 milhões de trabalhadores empregados
De acordo com o secretário de Emprego, Trabalho e Renda da Serra, Roberto Carlos, os novos postos de trabalho serão para pedreiros, eletricistas, mecânicos, caldeireiros, entre outras profissões.
O cadastro de profissionais será feito a partir de junho. Os interessados deverão comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, das 8 às 17 horas, levando Carteira de Trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.
> Veja mais publicações sobre Concurso e Emprego
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, destaca a importância dos projetos para fomentar a economia da Serra e do Espírito Santo.
“A empresa está firmando compromisso de contratar mão de obra local, e o Sine da Serra está à disposição para oferecer a mão de obra qualificada do município”, completou.
 

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