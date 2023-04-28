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Edital para contratar psicólogos e assistentes sociais no ES sai em maio

De acordo com a Secretaria da Educação, serão selecionados 270 profissionais, que vão atuar na rede pública estadual de ensino

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 18:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2023 às 18:27
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Carlos Alberto Silva
O edital do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) para a contratação temporária de psicólogos e assistentes sociais está previsto para ser publicado em maio. Serão selecionados 270 profissionais, que vão atuar na rede pública estadual de ensino.
De acordo com o secretário de estado da Educação, Vitor de Angelo, a expectativa é de que o documento seja divulgado no Diário Oficial nos próximos 15 dias. O anúncio foi feito na quinta-feira (27), durante o lançamento do Plano Estadual de Segurança Escolar, que conta com cinco eixos estratégicos para enfrentar atos de violência em escolas públicas e privadas capixabas.
Para participar do processo seletivo, será necessário ter nível superior e registro no conselho de classe, como já ocorre em seleções para os mesmos cargos. A remuneração deve ser de R$ 4.875,08 e carga horária de 40 horas semanais, conforme edital publicado em 2022 para a contratação de técnico de nível superior da Sedu. Os processos seletivos para a contratação de temporários, geralmente, são feitos por meio de avaliação de títulos. 
Os selecionados serão distribuídos pelas 11 Superintendências de Educação e pelas escolas da Grande Vitória e do interior. A expectativa é de que eles comecem a atuar ainda este ano. O secretário afirmou ainda que o Estado deve abrir concurso público para a contratação de psicólogos e assistentes sociais no futuro, mas não mencionou quando isso deve ocorrer. 
Os profissionais temporários farão parte do eixo Atenção Psicossocial e Orientação (Apoie), que já está presente na rede de ensino estadual. A intenção é que os profissionais contribuam no desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes e garantam construções para colaborar com a integração com a sociedade.
É bom lembrar que psicólogos e assistentes sociais não vão oferecer atendimento psicológico aos alunos, pois é uma ação específica do Sistema Único de Saúde. Mas sim construir estratégias e propostas no âmbito e prevenir a violência familiar.
Além disso, serão contratados mais 58 vigilantes, passando dos atuais 882 para 940 profissionais. Neste caso, será feito um aditivo de aumento do número de pessoal e aas contratações serão feitas pelas empresas terceirizadas que já prestam serviço para o governo do Estado.

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