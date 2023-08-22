Defensoria Pública do ES abre concurso com 35 vagas e salário de R$ 17 mil

Sede Administrativa da Defensoria Pública no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para participar do certame, o candidato precisa ter concluído o curso de bacharelado em Direito; não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, na forma da lei; ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica; entre outros requisitos.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 28 de agosto às 23h59 do dia 26 de setembro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , empresa responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 290 e deve ser paga até o dia 27 de setembro.

Podem solicitar a isenção do valor inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda, doadores de medula óssea, isentos na declaração anual do imposto de renda, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral, candidatos com deficiência e doadores de sangue. A solicitação deve ser feita de 28 de agosto a 1º de setembro.

A prova objetiva será aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, na cidade de Vitória. Já os exames discursivos estão marcados para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2024. O concurso também contará com sindicância da vida pregressa e investigação social; prova oral e avaliação de títulos.

O teste objetivo será composto por 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. As disciplinas cobradas serão:

Direito Constitucional: 10 questões

Direitos Humanos: 08 questões

Direito Administrativo: 06 questões

Direito Tributário: 04 questões

Princípios Institucionais e Legislação da Defensoria Pública: 08 questões

Direito Civil: 08 questões

Direito Empresarial: 04 questões

Direito do Consumidor: 04 questões

Direito Processual Civil: 10 questões

Direitos Difusos e Coletivos: 06 questões

Direito da Criança e do Adolescente: 08 questões

Direito Penal: 08 questões

Direito Processual Penal: 08 questões

Direito da Execução Penal: 04 questões

Criminologia: 04 questões

Para o defensor público-geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, a realização de concurso é fundamental para oxigenar a carreira e efetivar o Planejamento Estratégico 2023/2026, especialmente no projeto de interiorização da Defensoria Pública.

“A interiorização é uma ação importante para cumprir a Emenda Constitucional 80/2014, que define a presença da Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicionais do Estado. Com isso, vamos equacionar a atuação institucional para ampliar o acesso do cidadão aos seus direitos”, ressalta Araújo.