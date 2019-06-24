De vendedor a médico: mais de 700 vagas de emprego no ES

Fila para vagas de emprego no SINE da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

Vendedor, técnico segurança do trabalho, médico clínico geral e pintor de paredes. Essas são apenas algumas oportunidades de trabalho disponíveis nesta semana nas agências de emprego de todo o Espírito Santo . Ao todo, são 729 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há chances para pessoas com ou sem experiência.

Os interessados devem ir até uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 202 vagas para quem quer emprego com carteira assinada. Desse total, 58 são destinadas à Portadores de Necessidades Especiais (PNE). A unidade vai funcionar a partir de amanhã porque hoje é dia de São João Batista, padroeiro da cidade.

No Sine da Serra , a oferta é de 119 vagas de emprego. Algumas oportunidades são: auxiliar de estoque, analista de desenvolvimento de sistemas, consultor de vendas e técnico mecânico. Também há vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Há ainda 119 vagas no Sine de Vila Velha , sendo 100 delas para atendente de telemarketing. E na Agência do Trabalhador de Vitória são 44 vagas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE COLATINA

Vagas: Analista de mercado (1), assistente técnico de qualidade (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de lavanderia (5), auxiliar de produção (2), babá (1), cozinheira (1), encarregado de lavanderia (1), instrutor de trânsito (1), lavador de roupas (5), motorista de caminhão (1), operador de centrífuga (5), promotor de vendas (1), representante comercial (1), representante comercial (1), técnico em edificações (3), vendedor no comércio de mercadorias (10), vendedor de cursos preparatórios para concursos (1), vendedor para comercio atacadista (1), vendedor externo (1) e vendedor de carros seminovos (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Médico clínico geral (1), mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), técnico mecânico (1), cabeleireira (3), design sobrancelha (1), depiladora (1), manicure (3), especialista em corte cabelo masculino e feminino (1), especialista aplicação de unha (1), colorista (2), caseira (1), professor de spinner (1), professor funcional (1) e técnico segurança do trabalho (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Projetista de instrumentação naval (1), vendedor (2), acabador de mármore e granito (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), líder de solda (2) e soldador TIG/MIG/ER (15).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Agente Funerário (1), Auxiliar de Cozinha (1), Auxiliar Fiscal (1), Auxiliar de Pessoal (1), Auxiliar de Produção PCD (1), Cozinheiro (1), Empregada Doméstica (1), Garçom (1), Motorista de Automóveis (1), Padeiro (1), salgadeiro (1), Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática (1), Técnico em Segurança no Trabalho (1), Tecnólogo em Gestão Ambiental (1), Torneiro Mecânico (1) e Vendedor Pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Assistente de marketing (1), cozinheiro (1), dedetizador (1), salgadeiro/ balconista (1), serralheiro de alumínio (8) e supervisor de vendas (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de cozinha (2), auxiliar de sushiman (1), cozinheiro de restaurante (2), motorista carreteiro (3), sushiman (2), técnico de refrigeração (3), vendedor orçamentista (1) e vendedor porta a porta (4).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (1), ajudante de serrador de mármore e granito (1), ajudante de acabador de mármore e granito (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de eletricista PCD (1), auxiliar (1), borracheiro (1), cozinheira (1), eletricista de automóvel/caminhão (1), eletricista de veículos (1), fiscal de campo (5), instrutor de informática (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de mercedes (1), nivelador (1), ouvidor geral (1), operador de furadeira (1), operador de retroescavadeira (1), pintor hidrojatista (2), professor de inglês (1), serrador de mármore e granito (1), trabalhador rural (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (3), trabalhador rural (1), analista financeiro (1), técnico em alimentos (1), vendedor externo (1), auxiliar de mecânico (1), garçom (2), churrasqueiro (1), auxiliar administrativo (2), vendedor externo (9), conferente (1), atendente (2), balanceiro (1), operador de empilhadeira (1), açougueiro (1), técnico em manutenção de máquinas (1), empregada doméstica (1), salgadeira (1), pizzaiolo (1), vendedor externo (1) e cozinheira (3).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar de cabeleireiro (1), atendente de laboratório (1), auxiliar de padeiro (1), barman (1), caseiro (1), cabeleireiro (1), consultor de vendas (1), churrasqueiro (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (1), mestre de obras (3), mecânico de motores a diesel (1), nutricionista (1), professor de italiano (1), promotor de vendas (1), técnico de enfermagem (1), técnico em enfermagem (4), vendedor interno (1), vendedor pracista (10) e vendedor ambulante (5).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar de sondagem - sondador (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de linha de produção (2), analista de desenvolvimento de sistemas - desenvolvedor sênior java (2), avaliador - estética (1), artífice de manutenção (1), consultor de vendas (30), esteticista - aplicadora de laser (1), eletricista de instalações de veículos automotores (2), jardineiro (1), lanterneiro de automóveis (1), lavador de veículos (1), marceneiro (1), mecânico de manutenção industrial (2), mecânico de manutenção de máquinas (1), mecânico de refrigeração (1), motorista carreteiro (2), motorista de caminhão (1), operador de pá carregadeira (3), operador de empilhadeira elétrica (3), operador de guindaste móvel (15), operador de guindaste móvel (2), operador de escavadeira (1), operador de máquina de terraplenagem (10), operador de ponte rolante (2), programador de sistemas de informação - desenvolvedor pleno java (3), programador de sistemas de informação - desenvolvedor c++ (1), programador de internet - desenvolvedor net (1), representante comercial (2), técnico mecânico (1), topógrafo (1), torneiro mecânico (1), pizzaiolo (1), pintor de automóveis (1), polidor de veículos (1), promotor de vendas (1), sondador spt (1) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Almoxarife (1), assistente administrativo (3), embalador, a mão (10) e vendedor de serviços (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Assistente administrativo (1), atendente de telemarketing (100), gerente comercial (1), gerente de departamento pessoal (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de auto em geral (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de refrigeração (1), pintor de paredes (1) e técnico de apoio ao usuário de informática (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Apontador (1), açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), analista de compras (1), aplicador de insulfilm (1), assistente administrativo (1), assistente comercial (1), assistente de credenciamento (1), assistente de manutenção (1), assistente setor pessoal/ departamento pessoal (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar em gestão de pessoas (1), avaliador de veículos (1), borracheiro (1), calceteiro (2), captador de cadastro (1), comprador (1), contador (1), copeiro (3), cozinheira (1), enfermeiro (1), enfermeiro (3), especialista em carnes (2), estágio atendimento ao cliente/ telemarketing (9), estágio de administração (4), estágio de ciências contábeis (7), estágio de eletrotécnica (1), estágio em administração (3), estágio em departamento de pessoal (6), estágio para auxiliar de vendas (1), estágio técnico de administração (2), faturista (1), faturista (2), fiscal de salão (1), instalador de som e acessórios (1), marceneiro (1), mecânico automotivo (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (2), mecânica em veículos (1), mecânico veicular (1), motorista carreteiro (4), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de máquinas pesadas (1), operador de telemarketing (1), padeiro (1), pedreiro (2), pizzaiolo (1), professor de hardware e robótica (1), psicólogo (1), representante de atendimento (30), salgadeira (1), secretária de clínica (3), supervisor de credenciamento (1), técnico de enfermagem (12), vendedor de veículos (1) e vendedor externo (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de loja (6), ajudante de cozinha (3), atendente (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de armazém (1), vendedor interno (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar operacional (4), caixa (2), consultor de televendas (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (25), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA