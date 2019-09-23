De lanterneiro a dentista: semana começa com 1009 vagas de emprego

Sine da Serra começa a semana com 299 vagas de emprego Crédito: João Paulo Rocetti

A semana começa com 1.009 vagas de emprego em todo o Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem procurar uma das agências mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documento pessoais.

O candidato que atender ao requisito da empresa será encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 256 vagas, distribuídas por nove agências.

Já no Sine de Vila Velha , a semana começa com 188 chances, enquanto que no Sine da Serra são 299 vagas e na Agência do Trabalhador de Cariacica são 243. A Agência do Trabalhador de Vitória oferece 23 vagas.

CONFIRA AS VAGAS

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Babá (1), faxineira/ passadeira (2), estoquista (1), ajudante de recebimento de mercadorias (3), ajudante geral (3), arrematadeira (3), atendente (10), atendente barista (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar mecânico (1), auxiliar mecânico (1), caldeireiro/ caldeireiro irata (1), confeiteiro (4), consultor comercial – externo (4), costureira (3), cozinheiro (1), eletricista veicular (1), empregada doméstica (2), encarregado de construção e montagem (1), encarregado de sondagem (1), estágio (1), estágio de atendimento ao cliente (8), estágio de ensino médio (6), estágio superior de ciências contábeis (3), estágio superior em administração (4), estágio superior em direção de arte/design gráfico (3), estágio superior em engenharia química (1), estágio superior em marketing digital (5), estágio superior tecnologia da computação (1), estoquista (3), executivo publicidade (2), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lanterneiro (2), lavador (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração e climatização (1), mecânico de suspensão (1), mecânico diesel (5), mecânico diesel (1), motorista (12), motorista (1), motorista de carreta (10), motorista entregador (1), nutricionista (1), operador de escavadeira (1), operador de ete (1), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), pedreiro (3), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), salgadeira (1), soldador (1), soldador / soldador irata (1), subsea em qualquer nível- offshore/embarcado (5), supervisor de produção (1), técnico de enfermagem (32), técnico em eletrônica ou eletrotécnico (1), técnico segurança do trabalho (1), vendedor (4), vendedor externo (6), vendedor interno (2) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (12), arrumador (1), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de transporte (1), operador de classificação (1), operador de telemarketing ativo (15), operador logístico (1), supervisor de manutenção de britagem (1) e vendedor externo (1).

Sine de Vila Velha

Vagas: Ajudante de cozinha (1), atendente de posto de gasolina - aprendiz 1º emprego (100), auxiliar administrativo (1), auxiliar operacional de logística (2), caixa lotérico (2), chefe de serviço de limpeza (1), cortador de roupas (1), costureira de máquina overloque (2), costureira em geral (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), engenheiro eletricista (1), estampador de tecido (1), fonoaudiólogo geral (1), garçom (1), mecânico de auto em geral (2), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares (1), mecânico eletricista de automóveis (1), montador soldador (2), motorista carreteiro (8), motorista de caminhão (1), motorista entregador (1), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (1), passador de roupas em geral (1), pintor de automóveis (1), repositor de mercadorias (10), técnico eletricista (1), técnico em automação industrial (1), técnico em segurança do trabalho (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor de consórcio (10), vendedor de serviços (2), vendedor porta a porta (10), vidraceiro colocador de vidros (1) e vigilante (15).

Sine da Serra

Vagas: Ajudante de cozinha (10), analista de importação (1), analista de suporte de sistema (1), assistente de vendas (1), assistente de vendas (1), atendente de barista (1), atendente comercial (1), auxiliar de orientação educacional (6), auxiliar de pintor de automóveis (1), auxiliar técnico de mecânica (2), caldeireiro de manutenção (10), confeiteiro (4), cozinheira de restaurante (1), cozinheiro geral (1), churrasqueiro (1), dedetizador (3), eletricista de manutenção industrial (5), eletricista de manutenção industrial (15), eletricista (39), eletrotécnico (1), esteticista corporal (1), marceneiro (2), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (50), mecânico de manutenção empilhadeira (1), montador soldador (1), motorista de furgão ou veiculo similar (1), operador de retro escavadeira (1), operador de grua (3), operador de máquina de terraplanagem (50), operador de maquina de terraplanagem (10), operador de ponte rolante (2), operador de ponte rolante (2), padeiro (1), professor de geografia /ensino médio (1), pizzaiolo (4), representante comercial autônomo (1), serralheiro (1), soldador (21), sondador de poços (1), supervisor de manutenção de máquinas e veículos (1), telefonista (1), técnico em nutrição (1), técnico em segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1) e vendedor porta a porta (16).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de armazenamento (2), empacotador, a mão (3), estoquista (2), operador de caixa (5) e vendedor (4).

Sine de Anchieta

Vagas: Instrumentista de precisão (3), eletricista de manutenção industrial (1), técnico em elétrica com ênfase em instrumentação (1), estoquista (1), vendedor de serviços (2), pintor automotivo (2), mecânico a diesel (2), eletricista automotivo (2), almoxarife (2), lanterneiro automóveis (2), montador a diesel (2), cabeleireiro (2), manicure (1), depilador de couros e peles (1), acabador de superfície marmoaria (1).

Sine de Aracruz

Vagas: Auxiliar mecânico refrigeração (1), vendedor externo (1) e ajudante de padeiro (1).

Sine De Barra De São Francisco

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), garçom (1), mecânico de manutenção de máquinas industriais (1), plaqueiro (1), técnico agrícola (1) e vendedor pracista (1).

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Cabista (1), costureira (1), eletricista automotivo (2), forneiro (1), mecânico de automóveis (1), mecânico de manutenção de teares (1), operador de fresadora (2), operador de pá carregadeira (2), padeiro (1), recepcionista atendente pcd (5), técnico de lançamento de fibra (1) e vendedor interno ramo de mármore (1).

Sine de Cariacica

Vagas: Ajudante de carga e descarga PCD (1), enfermeiro (3), enfermeiro do trabalho (3), motorista de caminhão (10), operador de estação de tratamento de água (1), promotor de vendas (1), recreador (1), sushiman (1) e vendedor de serviços (3).

Sine de Colatina

Vagas: Ajudante de motorista (3), ajudante de confecção (1), auxiliar de serviços gerais (1), acabador mármore e granito (1), atendente de farmácia balconista (1), atendente de padaria (1), auxiliar administrativo (1), capoteiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas tv a cabo (1), costureira de máquina reta para jeans (1), encarregado de lavanderia (2), fonoaudiólogo (1), impressor serigráfico (4), motorista de caminhão pipa (3), mecânico de refrigeração (1), montador de painéis placas e outdoor (2), movimentador de mercadoria (10), mosqueador para costura jeans (1), promotor de vendas eletrônicos e acessórios (1), representante comercial (1), secretária atendente para clínica médica (1), servente de obras (1), servente de pedreiro (5), serralheiro placas e outdoors (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de loja (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor em comércio varejista (1), vendedor interno loja de material de construção (5) e supervisor de armazenagem (5).

Sine de Linhares

Vagas: Analista social (3), assistente de manutenção geral (1), costureira (2), costureira de máquina overloque (1), costureira de máquinas indústrias (25), estampador serigráfico (1), garçom (1), lanterneiro (1), marceneiro (1), maçariqueiro (1), mecânico de colhedora PCD (1), moleiro (1), motorista administrativo (1), operador de máquina copiadora (1), operador de máquina (1), pasteleiro/ajuda NTE (1), soldador TIG (6), técnico em edificações (3), técnico de planejamento (2), vendedor interno (2) e vendedor interno (3).

Sine de Nova Venécia

Vagas: Contador (1), Vendedor Externo (9), Professor de Educação Física (1), Setores Diversos para PCDs (2), Vendedor Interno (3), Vendedor Externo (11), Salgadeira (1), Auxiliar Administrativo (1), Empregada Doméstica (2), Promotor de Vendas (1) e Babá (1).

Sine de São Mateus

Vagas: Ajudante florestal PCD (1), ajudante de cozinha (4), atendente de pizzaria (2), dentista (1), eletricista automotivo (1), eletricista de manutenção (2), entregador (1), funileiro montador (1), isolador (1), gerente comercial (1), mecânico automotivo (1), lubrificador (1), montador de painéis (1), soldador (1), plaqueiro (1), promotora de vendas (1), técnico de enfermagem (1) e vendedora (1).

Agência do Trabalhador de Vitória