Corra atrás da sua vaga: 156 concursos e seleções têm 26 mil chances

Pelo menos 156 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e oferecem mais de 26 mil vagas nesta segunda-feira, dia 4 de julho. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade atuarem em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O maior salário, R$ 35.462, é pago no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho. Já no Ministério Público de Contas de Santa Catarina tem remuneração de R$ 32.004, também para o cargo de procurador. Neste caso, os interessados podem se inscrever até 28 de julho.
No Espírito Santo, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lançou cinco editais para a contratação de soldados e oficiais. São 11.052 e 59 vagas respectivamente. As inscrições para os processos seletivos de soldados combatentes, soldado músico e auxiliar de saúde terminam na próxima quinta-feira, 7 de julho. Já o prazo para as carreiras de oficiais vai até 14 de julho.
Quem quer atuar na área fiscal pode optar pelas seleções das Secretarias de Fazenda do Amapá e Minas Gerais. Os novos servidores terão ganhos de R$ 22 mil e R$ 25,2 mil, respectivamente.