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Carreira pública

Corra atrás da sua vaga: 156 concursos e seleções têm 26 mil chances

Oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade atuarem em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 19:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jul 2022 às 19:41
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar está com inscrições abertas para cinco concursos públicos Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 156 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e oferecem mais de 26 mil vagas nesta segunda-feira, dia 4 de julho. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade atuarem em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O maior salário, R$ 35.462, é pago no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho. Já no Ministério Público de Contas de Santa Catarina tem remuneração de R$ 32.004, também para o cargo de procurador. Neste caso, os interessados podem se inscrever até 28 de julho.
No Espírito Santo, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lançou cinco editais para a contratação de soldados e oficiais. São 11.052 e 59 vagas respectivamente. As inscrições para os processos seletivos de soldados combatentes, soldado músico e auxiliar de saúde terminam na próxima quinta-feira, 7 de julho. Já o prazo para as carreiras de oficiais vai até 14 de julho.
Quem quer atuar na área fiscal pode optar pelas seleções das Secretarias de Fazenda do Amapá e Minas Gerais. Os novos servidores terão ganhos de R$ 22 mil e R$ 25,2 mil, respectivamente.

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