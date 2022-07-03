Corra atrás da sua vaga: 156 concursos e seleções têm 26 mil chances

Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade atuarem em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.

O maior salário, R$ 35.462, é pago no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho. Já no Ministério Público de Contas de Santa Catarina tem remuneração de R$ 32.004, também para o cargo de procurador. Neste caso, os interessados podem se inscrever até 28 de julho.