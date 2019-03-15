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Oportunidade

Construtora abre vagas de emprego e estágio na Grande Vitória

As oportunidades, para diferentes áreas, contam com benefícios de auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde, participação nos resultados da empresa

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:45

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:45
Há vagas para corretor de imóveis, eletricista, encarregado de obras, técnico em segurança do trabalho; confira Crédito: Freepik
Está em busca de estágio? E de trabalho com carteira assinada? A Morar Construtora abriu mais de 30 vagas para contratar profissionais na Grande Vitória. Dentre as vagas estão corretor de imóveis, auxiliar de obras, eletricista. Para estágio, há oportunidades na área de marketing, administração e técnico em edificações e em segurança do trabalho.
As vagas contam com benefícios de auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde, participação nos resultados da empresa, além de salário compatível com o mercado.
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]. Veja as oportunidades:
Vagas de emprego: almoxarife (1); assistente de crédito e contrato (1); auxiliar de boras (11); auxiliar de prospeccção (1); auxiliar de serviços gerais (1); carpinteiro (1); corretor de imóveis (registro no Creci-ES ativo) (2); eletricista (2); encarregado de obra (2); encarregado de obra com experiência elétrica (1); pedreiro (5); técnico em edificações (1); pedreiro (5); técnico em segurança do trabalho (1).
> Veja mais publicações sobre Empregos
Para estágio estão abertas cinco vagas, sendo duas para nível superior - administração (1) e marketing (1); e, para nível técnico, quatro - técnico em edificações (1) e técnico em segurança do trabalho (3).
 

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