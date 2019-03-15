Construtora abre vagas de emprego e estágio na Grande Vitória

Está em busca de estágio? E decom carteira assinada? A Morar Construtora abriu mais de 30 vagas para contratar profissionais na Grande Vitória. Dentre as vagas estão corretor de imóveis, auxiliar de obras, eletricista. Para estágio, há oportunidades na área de marketing, administração e técnico em edificações e em segurança do trabalho.