Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Cariacica

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.

Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Cariacica , são 1.325 vagas em 37 cursos e 60 oportunidades no Qualificar ES Mulher em 3 cursos.

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Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.

Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br . O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.

Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.

CONFIRA AS VAGAS

CARIACICA

Local dos cursos: EEEFM Jesus Cristo Rei, Rua Padre Leandro Del Homo, São Francisco.

Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 35

Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida, Rua Tiradentes s/n, Bairro Santo André.

Cursos:

Inglês Básico: 25

Auxiliar de Rotinas Administrativas: 25

Local dos cursos: Igreja Batista, Rua São Benedito - Santa Cecília.

Cursos:

Recepcionista: 35

Auxiliar de Recursos Humanos: 35

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas: 35

Local dos cursos: EMEF Luzbel Pretti, Rua dos Professores, 358, Operário.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Local dos cursos: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Operador de caixa: 35

Recepcionista: 35

Local dos cursos: Centro de Artes e Esportes Unificados - Praça Ceu, Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves - Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas: 40

Local dos cursos: Multivix Cariacica, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas: 35

Auxiliar de faturamento: 35

Informática: 40

Local dos cursos: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33 - Alto Lage

Cursos:

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Inglês básico: 40

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 40

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Cuidador de infantil: 40

Maquiador: 40

Recepcionista: 40

Operador de caixa: 40

Auxiliar de recursos humanos: 40

Educação especial e inclusiva: 40

Local dos cursos: Igreja Assembleia Pentecostal Fiel A Deus, Rua Padre Gabriel S/N, Vila Progresso

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 35

Auxiliar de estoque e armazenamento: 35

Local dos cursos: EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 30

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência social (Cras) Padre Gabriel, Rua Francisco Ramos, 83, Padre Gabriel

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 40

Recepcionista: 40

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Local dos cursos: EMEF Joana Maria da Silva, Rua Joana Maria da Silva, S/Nº, Castelo Branco

Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 40

Cuidador de idosos: 40

Local dos cursos: EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé

Cursos:

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Design de sobrancelhas: 40

Local dos cursos: EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 540-586, Flexal I

Cursos:

Informática: 30

Excel: 30

Informática: 30

QUALIFICAR ES MULHER

Local dos cursos: Associação das Micro e Pequenas Empresas (Ampe) de Nova Rosa da Penha II, Rua 74, 155 - Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Design de sobrancelhas: 20

Maquiador: 20