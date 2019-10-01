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Qualificação

Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Cariacica

Município tem 1.325 vagas em 37 cursos

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2019 às 12:32
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.
Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Cariacica, são 1.325 vagas em 37 cursos e 60 oportunidades no Qualificar ES Mulher em 3 cursos.

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Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.
CONFIRA AS VAGAS
CARIACICA
Local dos cursos: EEEFM Jesus Cristo Rei, Rua Padre Leandro Del Homo, São Francisco.
Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 35
Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida, Rua Tiradentes s/n, Bairro Santo André.
Cursos:
Inglês Básico: 25
Auxiliar de Rotinas Administrativas: 25
Local dos cursos: Igreja Batista, Rua São Benedito - Santa Cecília.
Cursos:
Recepcionista: 35
Auxiliar de Recursos Humanos: 35
Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas: 35
Local dos cursos: EMEF Luzbel Pretti, Rua dos Professores, 358, Operário.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Local dos cursos: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Operador de caixa: 35
Recepcionista: 35
Local dos cursos: Centro de Artes e Esportes Unificados - Praça Ceu, Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves - Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Auxiliar de rotinas administrativas: 40
Local dos cursos: Multivix Cariacica, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.
Cursos:
Auxiliar de rotinas administrativas: 35
Auxiliar de faturamento: 35
Informática: 40
Local dos cursos: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33 - Alto Lage
Cursos:
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Inglês básico: 40
Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 40
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Cuidador de infantil: 40
Maquiador: 40
Recepcionista: 40
Operador de caixa: 40
Auxiliar de recursos humanos: 40
Educação especial e inclusiva: 40
Local dos cursos: Igreja Assembleia Pentecostal Fiel A Deus, Rua Padre Gabriel S/N, Vila Progresso
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 35
Auxiliar de estoque e armazenamento: 35
Local dos cursos: EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 30
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência social (Cras) Padre Gabriel, Rua Francisco Ramos, 83, Padre Gabriel
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 40
Recepcionista: 40
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Local dos cursos: EMEF Joana Maria da Silva, Rua Joana Maria da Silva, S/Nº, Castelo Branco
Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 40
Cuidador de idosos: 40
Local dos cursos: EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé
Cursos:
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Design de sobrancelhas: 40
Local dos cursos: EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 540-586, Flexal I
Cursos:
Informática: 30
Excel: 30
Informática: 30
QUALIFICAR ES MULHER
Local dos cursos: Associação das Micro e Pequenas Empresas (Ampe) de Nova Rosa da Penha II, Rua 74, 155 - Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Design de sobrancelhas: 20
Maquiador: 20
Design de sobrancelhas: 20

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