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Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

Oportunidades para profissionais de níveis técnico e superior; alguns dos cargos exigem que o candidato tenha inglês fluente

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 15:47
A empresa suíça que administra o Aeroporto de Vitória contrata novos profissionais Crédito: Carlos Alberto Silva
A Aeroportos do Sudeste do Brasil, subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória, está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis técnico e superior.

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As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia e jurídica. A oferta é para três cargos.
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março de 2019 e assumiu a administração do Aeroporto Eurico Salles, em janeiro deste ano
Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

CONFIRA AS VAGAS

Comercial
  • Coordenador real estate : nível superior em Arquitetura; desejável inglês fluente; entre outros requisitos
Engenharia
  • Técnico em segurança do trabalho: curso completo em técnico em segurança do trabalho; mínimo de 3 anos de experiência; entre outros requisitos.
Jurídico
  • Advogado júnior : nível superior em Direito; um ano de experiência na área jurídica; inglês fluente, entre outros requisitos. 

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