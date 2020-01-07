Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A empresa suíça que administra o Aeroporto de Vitória contrata novos profissionais Crédito: Carlos Alberto Silva

A Aeroportos do Sudeste do Brasil, subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória , está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis técnico e superior.

As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia e jurídica. A oferta é para três cargos.

Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb.

A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março de 2019 e assumiu a administração do Aeroporto Eurico Salles, em janeiro deste ano

Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

CONFIRA AS VAGAS