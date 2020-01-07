Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A Aeroportos do Sudeste do Brasil, subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória, está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis técnico e superior.
As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia e jurídica. A oferta é para três cargos.
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março de 2019 e assumiu a administração do Aeroporto Eurico Salles, em janeiro deste ano
Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
CONFIRA AS VAGAS
Comercial
- Coordenador real estate : nível superior em Arquitetura; desejável inglês fluente; entre outros requisitos
- Técnico em segurança do trabalho: curso completo em técnico em segurança do trabalho; mínimo de 3 anos de experiência; entre outros requisitos.
- Advogado júnior : nível superior em Direito; um ano de experiência na área jurídica; inglês fluente, entre outros requisitos.