Concursos da PM do ES: inscrições para 1.111 vagas terminam nesta quinta

As inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar do Espírito Santo terminam nesta quinta-feira (14). A oferta é de 1.111 vagas, sendo 1.052 para soldados e 59 para oficiais. A remuneração pode chegar a R$ 11.006,75. O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site do Instituto AOCP.
As provas para todos os cargos serão aplicadas no dia 21 de agosto, na Grande Vitória.
Ao todo, são cinco editais. Para o cargo de soldados, as oportunidades foram divulgadas da seguinte maneira:
- 1.000 para soldado combatente
- 30 para soldado auxiliar de saúde, nas áreas de técnico em farmácia (3); técnico em laboratório (3); técnico em saúde bucal (12); técnico em enfermagem (10) e técnico em veterinária (2)
- 22 para soldado músico nos instrumentos musicais de Flautim em Dó (2); Clarineta em Si bemol (8); Saxofone Tenor em Si bemol (2); Trompa em Fá (2); Trompete em Si bemol (2); Trombone de Vara em Si bemol (1); Bombardino em Si bemol (2); Tuba em Si bemol (2) e Percussão (1).
Os candidatos devem ter ensino médio completo e técnico; altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m, para homens, e de 1,60m para mulheres; idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos.
A remuneração é de R$ 1.505,96, enquanto aluno, e de R$ 3.735,79 para o cargo de soldado, além de auxílio alimentação no valor de R$ 300.
OFICIAL
Já os concursos para oficiais contam com 59 vagas, das quais 57 para o posto de 1º tenente do quadro de oficiais da saúde e duas para capitão do quadro de oficiais músicos. As carreiras exigem nível superior e idade entre 18 e 28 anos.
As vagas são para os seguintes cargos:
- 1º Tenente: Cardiologia (1); Dermatologia (1); Neurologia (1); Urologia (1); Psiquiatria (2); Pediatria (2); Clínico Geral (5); Reumatologia (1); Endocrinologia (1); Cirurgia Vascular (1); Cirurgia Geral (2) e Ginecologia e Obstetrícia (2); Farmácia e Bioquímica (5); Cirurgião Dentista - Clínica Geral (12); Cirurgião Dentista - Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (1); Cirurgião Dentista - Periodontia (3); Cirurgião Dentista - Odontopediatria (2); Cirurgião Dentista - Endodontia (2); Enfermagem (10) e Medicina Veterinária (2).
- Capitão: Música - Bacharelado ou Licenciatura (2).
O profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$ 9.478,27 a R$ 11.006,75, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.