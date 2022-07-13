Concursos da PM do ES: inscrições para 1.111 vagas terminam nesta quinta

Polícia Militar contará com novos soldados e oficiais em breve Crédito: Fernando Madeira

As provas para todos os cargos serão aplicadas no dia 21 de agosto, na Grande Vitória.

Ao todo, são cinco editais. Para o cargo de soldados, as oportunidades foram divulgadas da seguinte maneira:

1.000 para soldado combatente

30 para soldado auxiliar de saúde , nas áreas de técnico em farmácia (3); técnico em laboratório (3); técnico em saúde bucal (12); técnico em enfermagem (10) e técnico em veterinária (2)

, nas áreas de técnico em farmácia (3); técnico em laboratório (3); técnico em saúde bucal (12); técnico em enfermagem (10) e técnico em veterinária (2) 22 para soldado músico nos instrumentos musicais de Flautim em Dó (2); Clarineta em Si bemol (8); Saxofone Tenor em Si bemol (2); Trompa em Fá (2); Trompete em Si bemol (2); Trombone de Vara em Si bemol (1); Bombardino em Si bemol (2); Tuba em Si bemol (2) e Percussão (1).

Os candidatos devem ter ensino médio completo e técnico; altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m, para homens, e de 1,60m para mulheres; idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos.

A remuneração é de R$ 1.505,96, enquanto aluno, e de R$ 3.735,79 para o cargo de soldado, além de auxílio alimentação no valor de R$ 300.

OFICIAL

Já os concursos para oficiais contam com 59 vagas, das quais 57 para o posto de 1º tenente do quadro de oficiais da saúde e duas para capitão do quadro de oficiais músicos. As carreiras exigem nível superior e idade entre 18 e 28 anos.

As vagas são para os seguintes cargos:

1º Tenente: Cardiologia (1); Dermatologia (1); Neurologia (1); Urologia (1); Psiquiatria (2); Pediatria (2); Clínico Geral (5); Reumatologia (1); Endocrinologia (1); Cirurgia Vascular (1); Cirurgia Geral (2) e Ginecologia e Obstetrícia (2); Farmácia e Bioquímica (5); Cirurgião Dentista - Clínica Geral (12); Cirurgião Dentista - Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (1); Cirurgião Dentista - Periodontia (3); Cirurgião Dentista - Odontopediatria (2); Cirurgião Dentista - Endodontia (2); Enfermagem (10) e Medicina Veterinária (2).

Cardiologia (1); Dermatologia (1); Neurologia (1); Urologia (1); Psiquiatria (2); Pediatria (2); Clínico Geral (5); Reumatologia (1); Endocrinologia (1); Cirurgia Vascular (1); Cirurgia Geral (2) e Ginecologia e Obstetrícia (2); Farmácia e Bioquímica (5); Cirurgião Dentista - Clínica Geral (12); Cirurgião Dentista - Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (1); Cirurgião Dentista - Periodontia (3); Cirurgião Dentista - Odontopediatria (2); Cirurgião Dentista - Endodontia (2); Enfermagem (10) e Medicina Veterinária (2). Capitão: Música - Bacharelado ou Licenciatura (2).