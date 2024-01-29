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Enem dos Concursos

Concurso unificado: sai lista de candidatos isentos da taxa de inscrição

Quem teve o pedido negado pode entrar com recurso até esta terça-feira (30); seleção oferece 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:54
Prova de concurso público
Prova do concurso público será no dia 5 de maio Crédito: Freepik
Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, já podem consultar o resultado parcial dos pedidos no site do certame
Para consultar a listagem, é necessário acessar a página oficial do processo seletivo e, em seguida, clicar em "Entrar com a conta GOV" para inserir o seu CPF e senha. Quando a página de inscrição estiver aberta, basta clicar no botão "Área do candidato". Na parte esquerda da página, o candidato deve selecionar a opção "Solicitações", e clicar na coluna "Isenção de pagamento".
Segundo informações do governo federal, 517 mil candidatos terão o direito de fazer a prova de graça. 
Quem teve a solicitação negada pode entrar com recurso até esta terça-feira, 30 de janeiro. A análise recursal será feita até o dia 5 de fevereiro, e a publicação do resultado final será no dia 6 de fevereiro, conforme informações do governo federal.
Os critérios para o não pagamento da taxa são: pessoas que estão no CadÚnico, fazem ou fizeram ensino superior pelo ProUni ou Fies, e doadores de medula óssea. Quem apresentar informação falsa ou tentar isenção sem ter direito a ela estará sujeito ao cancelamento da inscrição e exclusão do concurso unificado.
Após a divulgação definitiva da listagem, os interessados em permanecer na disputa e que que tiverem a solicitação indeferida devem fazer o pagamento da taxa de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para as carreiras de nível superior.
As inscrições para o concurso unificado seguem até o dia 9 de fevereiro, no endereço eletrônico da seleção.
A oferta é de 6.640 vagas ofertadas pelos 21 órgãos que aderiram ao concurso. Até a última sexta-feira (26) o processo seletivo já soma mais de 1 milhão de inscritos. A remuneração pode chegar a R$ 23.579,71.
As oportunidades estão agrupadas por blocos temáticos, são elas:
  • Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727);
  • Tecnologia, Dados e Informação (597);
  • Ambiental, Agrário e Biológicas (530);
  • Trabalho e Saúde do Servidor (971);
  • Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016);
  • Setores Econômicos e Regulação (359);
  • Gestão Governamental e Administração Pública (1.748); e
  • Nível intermediário  (692)
Na hora de se inscrever, o candidato deve escolher um bloco temático. Dentro dele, é possível concorrer a todas as vagas e elencar por ordem de preferência.
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 5 de maio, em 220 cidades do país, divididas em dois turnos. No Espírito Santo, os testes acontecem em Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

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