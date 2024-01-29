Concurso unificado: sai lista de candidatos isentos da taxa de inscrição

Prova do concurso público será no dia 5 de maio Crédito: Freepik

Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, já podem consultar o resultado parcial dos pedidos no site do certame

Para consultar a listagem, é necessário acessar a página oficial do processo seletivo e, em seguida, clicar em "Entrar com a conta GOV" para inserir o seu CPF e senha. Quando a página de inscrição estiver aberta, basta clicar no botão "Área do candidato". Na parte esquerda da página, o candidato deve selecionar a opção "Solicitações", e clicar na coluna "Isenção de pagamento".

Segundo informações do governo federal, 517 mil candidatos terão o direito de fazer a prova de graça.

Quem teve a solicitação negada pode entrar com recurso até esta terça-feira, 30 de janeiro. A análise recursal será feita até o dia 5 de fevereiro, e a publicação do resultado final será no dia 6 de fevereiro, conforme informações do governo federal.

Os critérios para o não pagamento da taxa são: pessoas que estão no CadÚnico, fazem ou fizeram ensino superior pelo ProUni ou Fies, e doadores de medula óssea. Quem apresentar informação falsa ou tentar isenção sem ter direito a ela estará sujeito ao cancelamento da inscrição e exclusão do concurso unificado.

Após a divulgação definitiva da listagem, os interessados em permanecer na disputa e que que tiverem a solicitação indeferida devem fazer o pagamento da taxa de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para as carreiras de nível superior.

As inscrições para o concurso unificado seguem até o dia 9 de fevereiro, no endereço eletrônico da seleção

A oferta é de 6.640 vagas ofertadas pelos 21 órgãos que aderiram ao concurso. Até a última sexta-feira (26) o processo seletivo já soma mais de 1 milhão de inscritos. A remuneração pode chegar a R$ 23.579,71.

As oportunidades estão agrupadas por blocos temáticos, são elas:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727);

Tecnologia, Dados e Informação (597);

Ambiental, Agrário e Biológicas (530);

Trabalho e Saúde do Servidor (971);

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016);

Setores Econômicos e Regulação (359);

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748); e

Nível intermediário (692)

Na hora de se inscrever, o candidato deve escolher um bloco temático. Dentro dele, é possível concorrer a todas as vagas e elencar por ordem de preferência.