Concurso público do Ifes: última chamada para as inscrições

Terminam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). São 48 vagas distribuídas por dois editais:
- 14 oportunidades para professor do ensino básico, técnico e tecnológico
- 34 para técnicos administrativos em Educação
VALOR DA INSCRIÇÃO
A taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, partindo de R$ 60 e chegando a R$ 160. O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico da instituição.
ISENÇÃO
A isenção pode ser concedida a quem faça parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo; e também a quem seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
SALÁRIOS
Para os cargos administrativos, o salário inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, dependendo do nível de escolaridade. Já a remuneração dos professores é de R$ 3.412,63. O valor pode ter um acréscimo em função da titulação do professor – por exemplo, docentes com doutorado recebem como retribuição por titulação o valor de R$ 2.943,39 acrescido ao salário.
QUANDO
O concurso contará com provas objetivas que serão aplicadas nos dias 22 de outubro para os professores e 19 de novembro para os técnicos administrativos.
AS VAGAS
Concurso Público 01/2023 – Docentes
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Artes (2)
- Atendimento Educacional Especializado - AEE (1)
- Educação Física (1)
- Engenharia Civil (1)
- Engenharia Elétrica – Automação (1)
- Gastronomia (1)
- Geologia (1)
- Informática (1)
- Letras - Português (1)
- Letras - Português/Inglês (2)
- Turismo (1)
Concurso Público 02/2023 – Técnicos-Administrativos
- Nível C
- Assistente de Aluno (2)
- Nível D
- Assistente em Administração (4)
- Técnico de Laboratório/Área Administração (1)
- Técnico de Laboratório/Área Automação (1)
- Técnico de Laboratório/Área Geoprocessamento (1)
- Técnico de Laboratório/Área Multimídia (2)
- Técnico de Laboratório/Área Química (1)
- Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (1)
- Técnico de Laboratório/Área: Informática (5)
- Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1)
- Técnico de Tecnologia da Informação (5)
- Nível E
- Analista de Tecnologia da Informação (1)
- Arquiteto e Urbanista (1)
- Assistente Social (2)
- Bibliotecário - Documentalista (1)
- Engenheiro Área: Civil (1)
- Técnico em Assuntos Educacionais (3)
- Tecnólogo/Área: Redes de Computadores (1)