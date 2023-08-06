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48 vagas

Concurso público do Ifes: última chamada para as inscrições

São 14 oportunidades para professor do ensino básico, técnico e tecnológico e 34 para técnicos administrativos em Educação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2023 às 13:04

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 13:04

Terminam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). São 48 vagas distribuídas por dois editais:
  • 14 oportunidades para professor do ensino básico, técnico e tecnológico
  • 34 para técnicos administrativos em Educação
VALOR DA INSCRIÇÃO
A taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, partindo de R$ 60 e chegando a R$ 160. O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico da instituição.  
ISENÇÃO
A isenção pode ser concedida a quem faça parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo; e também a quem seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
SALÁRIOS
Para os cargos administrativos, o salário inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, dependendo do nível de escolaridade. Já a remuneração dos professores é de R$ 3.412,63. O valor pode ter um acréscimo em função da titulação do professor – por exemplo, docentes com doutorado recebem como retribuição por titulação o valor de R$ 2.943,39 acrescido ao salário.
QUANDO
O concurso contará com provas objetivas que serão aplicadas nos dias 22 de outubro para os professores e 19 de novembro para os técnicos administrativos.

AS VAGAS

Concurso Público 01/2023 – Docentes
  • Arquitetura e Urbanismo (1)
  • Artes (2)
  • Atendimento Educacional Especializado - AEE (1)
  • Educação Física (1)
  • Engenharia Civil (1)
  • Engenharia Elétrica – Automação (1)
  • Gastronomia (1)
  • Geologia (1)
  • Informática (1)
  • Letras - Português (1)
  • Letras - Português/Inglês (2)
  • Turismo (1)
Concurso Público 02/2023 – Técnicos-Administrativos
  • Nível C
  • Assistente de Aluno (2)
  • Nível D
  • Assistente em Administração (4)
  • Técnico de Laboratório/Área Administração (1)
  • Técnico de Laboratório/Área Automação (1)
  • Técnico de Laboratório/Área Geoprocessamento (1)
  • Técnico de Laboratório/Área Multimídia (2)
  • Técnico de Laboratório/Área Química (1)
  • Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (1)
  • Técnico de Laboratório/Área: Informática (5)
  • Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1)
  • Técnico de Tecnologia da Informação (5)
  • Nível E
  • Analista de Tecnologia da Informação (1)
  • Arquiteto e Urbanista (1)
  • Assistente Social (2)
  • Bibliotecário - Documentalista (1)
  • Engenheiro Área: Civil (1)
  • Técnico em Assuntos Educacionais (3)
  • Tecnólogo/Área: Redes de Computadores (1)

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