Concurso público do Ifes: última chamada para as inscrições

Terminam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo ( Ifes ). São 48 vagas distribuídas por dois editais:

14 oportunidades para professor do ensino básico, técnico e tecnológico

34 para técnicos administrativos em Educação

VALOR DA INSCRIÇÃO

A taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, partindo de R$ 60 e chegando a R$ 160. O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico da instituição

ISENÇÃO

A isenção pode ser concedida a quem faça parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo; e também a quem seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

SALÁRIOS

Para os cargos administrativos, o salário inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, dependendo do nível de escolaridade. Já a remuneração dos professores é de R$ 3.412,63. O valor pode ter um acréscimo em função da titulação do professor – por exemplo, docentes com doutorado recebem como retribuição por titulação o valor de R$ 2.943,39 acrescido ao salário.

QUANDO

O concurso contará com provas objetivas que serão aplicadas nos dias 22 de outubro para os professores e 19 de novembro para os técnicos administrativos.

AS VAGAS

Concurso Público 01/2023 – Docentes

Arquitetura e Urbanismo (1)



Artes (2)

Atendimento Educacional Especializado - AEE (1)

Educação Física (1)

Engenharia Civil (1)

Engenharia Elétrica – Automação (1)

Gastronomia (1)

Geologia (1)

Informática (1)

Letras - Português (1)

Letras - Português/Inglês (2)

Turismo (1)

Concurso Público 02/2023 – Técnicos-Administrativos

Nível C

Assistente de Aluno (2)

Nível D

Assistente em Administração (4)

Técnico de Laboratório/Área Administração (1)

Técnico de Laboratório/Área Automação (1)

Técnico de Laboratório/Área Geoprocessamento (1)

Técnico de Laboratório/Área Multimídia (2)

Técnico de Laboratório/Área Química (1)

Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas (1)

Técnico de Laboratório/Área: Informática (5)

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (1)

Técnico de Tecnologia da Informação (5)