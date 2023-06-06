Concurso para guarda municipal da Serra terá salário de até R$ 10 mil

Guarda municipal da Serra terá aumento no efetivo Crédito: Edson Reis / Divulgação Secom PMS

O concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra terá 158 vagas, com salários que poderão chegar a R$ 10 mil mensais. A expectativa é de que as inscrições sejam realizadas em agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Vidigal (PDT) nesta terça-feira (6).

Segundo o chefe do Poder Executivo municipal, ainda no mês de junho será elaborado o termo de referência para a contratação da empresa que ficará responsável pela seleção. As provas objetivas devem ser aplicadas em setembro.

“A nossa previsão é de que em abril de 2024 os profissionais estejam em condições de serem incorporados à Guarda Municipal. Com o aumento do efetivo, a corporação poderá atuar 24 horas por dia, reforçando as forças de segurança no município”, ressalta.

Nas últimas semanas, a Câmara de Vereadores da Serra aprovou o projeto de lei (PL) que aumenta em 130 o número de vagas para novos servidores. Com isso, o efetivo total permitido para a carreira é de 300 servidores. Deste total, 142 postos estão ocupados. "Desta forma, poderemos abrir 158 postos", ressalta o prefeito.

Além disso, o texto sugere que o pagamento mensal da categoria seja feito por meio de subsídio. Segundo o prefeito, o agente comunitário de segurança terá vencimento básico de R$ 2.700, mais risco de vida de R$ 2.700, escala especial de R$ 3.564, auxílio-alimentação de R$ 650, além de outros benefícios chegando a quase R$ 10 mil mensais. Os guardas municipais terão um dos maiores salários em início de carreira na área da Segurança Pública no Espírito Santo.

Requisitos

Para participar do concurso, os candidatos precisam ter: