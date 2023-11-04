Concurso nacional unificado: veja como se preparar para as provas

Prova serão aplicadas em quase 180 cidades do país Crédito: Freepik

As provas do Concurso Nacional Unificado estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de fevereiro, em quase 180 cidades Brasil afora. Os exames serão realizados com matriz comum a todos os candidatos na primeira parte e testes específicos e dissertativos, por blocos temáticos. A oferta será de 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Desse total, 5.938 postos serão destinados a quem tem nível superior.

A expectativa é de que o edital com as regras do Enem dos Concursos seja divulgado até 20 de dezembro. O nome da empresa organizadora do certame deve sair a qualquer momento.

O especialista em concursos Alexandre Baêta alerta que se trata de um concurso “gigantesco”, sem precedentes na história recente do país. O processo seletivo terá vagas para várias especialidades diferentes, com uma previsão inicial de aproximadamente dois milhões de candidatos inscritos.

“Diante desse cenário, qualquer erro seria catastrófico. A reaplicação de uma prova como essa, por erros formais no processo de seleção, é algo completamente inviável. Então, essa é uma ‘briga de cachorro grande’. Somente as bancas maiores e mais estruturadas têm desenvoltura para realizar um certame dessa magnitude”, comenta.

Baêta lembra que, recentemente, fontes do próprio Ministério de Gestão e Inovação informaram que há cinco bancas organizadoras na disputa: Cebraspe, FGV, Cesgranrio, Iades e Idecan. “Vejo as bancas FGV e Cebraspe como grandes favoritas, sendo a banca Cebraspe, atual organizadora do Enem, a minha principal aposta”, salienta.

Confira as dicas do especialista

Alexandre Baêta, especialista em concurso Crédito: Acervo pessoal

Alexandre Baêta lembra que o Ministério de Gestão e Inovação disponibilizou um Guia Referencial para Concursos Públicos, no qual são apresentados, de forma resumida, alguns conteúdos programáticos com as ementas gerais que serão objeto de cobrança no Enem dos Concursos.

As principais tendências, fazendo a interpretação dos conteúdos básicos divulgados pelo guia, são:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Políticas públicas

Políticas Públicas

Baêta chama a atenção para o tópico Políticas Públicas, que deve ser lido com bastante cuidado. O Ministério da Gestão e Inovação divulgou material contendo a orientação para que os candidatos estudem a atualidade da realidade política e administrativa brasileira.

Isso, segundo ele, fez com que surgissem muitas recomendações para que as pessoas estudem as chamadas “atualidades genéricas”, que envolvem basicamente as notícias e os fatos mais recentes do cotidiano nacional.

"É importante que o candidato compreenda que esses temas afeitos a atualidades estão em desuso nas questões objetivas das provas dos grandes concursos. Essas ‘atualidades genéricas’ têm sido substituídas pela disciplina de Políticas Públicas e por temas atuais de Administração Pública Contemporânea" Alexandre Baêta - Especialista em concursos

O tema está em alta nos concursos recentes e é importante para o contexto da administração pública atual, pois há um comando constitucional que impõe aos entes da federação a necessidade de avaliar suas políticas públicas.

“Como teremos vários blocos temáticos para áreas de atuação que estão diretamente relacionadas com a análise de políticas públicas, eu prefiro orientar os estudantes que se mantenham antenados ao mundo, mas que incluam a disciplina de Políticas Públicas em sua rotina de estudos”, afirma.

É bom lembrar que o Concurso Nacional Unificado será destinado a vários cargos, muitos deles de alta complexidade. Desta forma, não faz sentido esperar uma disciplina que verse sobre “atualidades genéricas” de forma solta, para cargos dessa natureza, conforme salienta Baêta.

Ele acredita que o tema de atualidades deve aparecer num contexto de políticas públicas ou até mesmo de tópicos da administração pública brasileira contemporânea.

Principais estratégias