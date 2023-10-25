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Concurso MMA: veja edital com 98 vagas e salário de até R$ 9,4 mil

Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 3 e 22 de novembro; provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 out 2023 às 11:25
Prédio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Prédio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou nesta quarta-feira (25) o edital de abertura de concurso público com 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A remuneração inicial é de R$ 9.475,72, já considerando o auxílio-alimentação. Os selecionados recebem ainda uma gratificação de qualificação de R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado.
► Clique aqui para ler o edital. 
A carreira é destinada a candidatos com qualquer área de formação. Do total de oportunidades, 73 são destinadas a ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para concorrentes negros. A carga horária é de 40 horas semanais.
O analista ambiental tem como atribuições o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:
  • Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;
  • Monitoramento ambiental;
  • Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
  • Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;
  • Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;
  • Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 3 e 22 de novembro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 110, devendo ser paga até o dia 12 de dezembro. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor, durante o período de inscrição, no site da banca.

Etapas

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 21 de janeiro de 2024, com quatro horas de duração. A aplicação dos testes será nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.
O exame objetivo contará com 100 questões do tipo "certo" ou "errado", das quais:
  • 40 de conhecimentos básicos 
  • Língua Portuguesa
  • Língua Inglesa
  • Noções de Gestão Pública
  • Noções de Direito Administrativo
  • Noções de Direito Constitucional
  • Legislação e Normas Ambientais
  • Integridade Pública
  • 60 de conhecimentos específicos: 
  • Biodiversidade, florestas e direitos animais
  • Mudanças do clima
  • Qualidade ambiental
  • Bioeconomia
  • Gestão ambiental
A validade do concurso do Ministério do Meio Ambiente será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Serviço

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 98
  • Cargos: analista ambiental
  • Escolaridade: superior 
  • Salários: R$ 9.475,72, mais gratificação por qualificação
  • Inscrições: 3 a 22 de novembro, no site do Cebraspe  
  • Taxas: R$ 110
  • Provas: 21 de janeiro
  • Edital 

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