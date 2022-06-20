Concurso da PM do ES: sai lista de candidatos isentos da taxa de inscrição

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou nesta segunda-feira (20) a lista dos candidatos isentos da taxa de inscrição do concurso público para soldados. Para conferir, os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo processo seletivo.
Também estão disponíveis os nomes daqueles que tiveram os pedidos de isenção negados. Neste caso, é possível consultar individualmente o motivo do indeferimento da solicitação. O lista estará disponível por dez dias.
Quem não concordar com o indeferimento pode entrar com recurso até as 23h59 desta segunda, dia 20 de junho, no endereço eletrônico da organizadora.
O concurso da PMES oferece 1.052 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
- 1.000 para soldados combatentes
- 30 para soldado auxiliar de saúde (HPM)
- 22 para soldados músicos
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 7 de julho, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 74.
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 21 de agosto, nas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra).