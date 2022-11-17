Concurso da PM do ES: sai edital de convocação para teste físico

Corporação vai contar com novos soldados em breve Crédito: Divulgação/PM

A lista dos candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo já está disponível no site do Instituto AOCP , empresa responsável pela seleção. O resultado da aferição por idade também já pode ser consultado pelos candidatos.

O cartão de informação do TAF, contendo a data, o horário e o local, estará disponível a partir das 15 horas do dia 24 de novembro, conforme o edital de convocação. Ainda segundo o documento, a identificação do local de realização do teste é de responsabilidade exclusiva do candidato.

A previsão é de que esta etapa aconteça no período de 2 a 15 de dezembro. Conforme informou o comandante geral da PM, coronel Douglas Caus, o exame será realizado na Vila Olímpica, que fica na Rua Alm. Tamandaré, 1, Soteco, Vila Velha.

O candidato deverá comparecer ao local da prova, no mínimo, 60 minutos de antecedência do horário fixado no cartão de informação do candidato para o teste de aptidão física, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de Laudo Cardiológico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de realização dos testes.

O Laudo Cardiológico deverá ser original, estar redigido em letra legível, datado, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do Conselho Regional de Medicina (CRM), número do RQE e a assinatura do médico responsável por sua emissão. O edital de convocação alerta que não será aceito Laudo que não tenha sido emitido por cardiologista.

Os participantes serão submetidos a flexão na barra fixa, abdominal remador, agilidade e corrida 2.400m.



Além do TAF, a seleção terá ainda avaliação psicológica, investigação social, exame de saúde e o curso de formação.