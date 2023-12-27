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Diversidade e inclusão

Concurso da Petrobras terá 1.279 vagas para negros e 1.303 para pessoas com deficiência

Plano Estratégico da estatal prevê aumentar a participação de negros  e mulheres em cargos de liderança; inscrições podem ser feitas de 28 de dezembro a 31 de janeiro

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 16:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 dez 2023 às 16:36
concurso público da Petrobras terá  1.279 vagas para negros e 1.303  para pessoas com deficiência (pcd). O quantitativo corresponde a 20% das oportunidades para cada um dos grupos. Ao todo, são oferecidos 6.412 postos, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva.
O gerente de Recrutamento e Seleção da estatal, Danilo Garbazza Vieira, ressaltou que o objetivo para reserva de vagas é promover a diversidade, equidade e inclusão.
► Petrobras lança edital de concurso com mais de 6 mil vagas
Vieira destacou que no último certame foram 8% das vagas destinadas a candidatos PCDs e passou para 20% no novo edital. É bom lembrar que a lei determina que sejam 5%. Conforme o documento, são 199 chances imediatas e 1.104 para cadastro de reserva.
Já para pessoas negras, a reserva de vagas também é de 20%. São 186 para contratação imediata e 1.093 para cadastro.
Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
“A estatal quer  aumentar para 25% o percentual de mulheres e 25% de pessoas negras em posição de liderança até 2030. Até o final de 2022, a representatividade era de cerca de 20% para cada grupo”, informou o executivo.
Concurso da Petrobras terá 1.279 vagas para negros e 1.303 para pessoas com deficiência
Segundo o gerente, as pessoas com deficiência que trabalham em regime administrativo podem optar pelo teletrabalho integral (cinco dias da semana). Para os que dependem de cuidador para as atividades da vida diária, a Petrobras concede o direito ao auxílio cuidador reembolsado pela companhia.
Para as mulheres, a companhia permite licença maternidade de 180 dias e de paternidade de até 30 dias consecutivos. Há ainda salas de apoio à amamentação em diversas unidades e proporciona a redução de jornada de trabalho para lactantes em até duas horas durante o primeiro ano de vida da criança.
SOBRE O CONCURSO
As inscrições para o concurso da Petrobras começam às 10 horas desta quinta-feira (28) e seguem até as 18 horas de 31 de janeiro de 2024, no site do Cebraspe
A taxa será de R$ 62,79 e o pagamento poderá ser feito até 21 de fevereiro. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito a isenção do valor.
O gerente de Recrutamento e Seleção da estatal, Danilo Garbazza Vieira, explicou que o concurso tem abrangência nacional e as vagas foram distribuídas por polos. No Sudeste, são 768 postos, enquanto que no Sul, 80. Já em Ipojuca (PE), a oferta é de 68 oportunidades. A previsão é de que a convocação dos aprovados ocorra no segundo semestre de 2024.
“Os profissionais serão contratados para trabalhar em novos projetos da companhia, como as sete novas unidades de exploração e produção previstas para ocorrer até 2026 e na revitalização de algumas refinarias. Por conta disso, será necessária a atuação de pessoas com nível técnico”, explicou
Os candidatos serão avaliados por provas objetivas no dia 24 de março. Serão cobradas 100 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

Confira os cargos

  • Enfermagem do Trabalho (84)
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
  • Logística de Transportes - Controle (175)
  • Manutenção - Caldeiraria  (322)
  • Manutenção - Elétrica (392)
  • Manutenção - Instrumentação (406)
  • Manutenção - Mecânica (546)
  • Operação (1.778)
  • Operação de Lastro (112)
  • Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
  • Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
  • Química de Petróleo (581)
  • Segurança do Trabalho (637)
  • Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)

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