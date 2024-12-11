Concurso da Assembleia Legislativa do ES vai ter salário de até R$ 8 mil; veja detalhes

Assembleia Legislativa contará com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo ( Ales ) vai abrir concurso público com 35 vagas para o quadro de servidores em breve. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (União), durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).

As oportunidades serão para os seguintes cargos:

Consultor legislativo (15)

Analista legislativo (5)

Agente de polícia legislativa (15)

Previsto para ser publicado ainda em 2024, o edital sofrerá um atraso por conta de uma observação do Tribunal de Conta do Estado na modalidade de contratação da empresa organizadora do concurso. A expectativa é de que o certame seja lançado em 2025.

É bom lembrar que as contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.

A carreira de agente de polícia legislativa exige o nível fundamental de escolaridade e tem remuneração inicial de R$ 3.007,32. Já os cargos de analista e consultor são voltados para profissionais de nível superior. Os salários são de R$ 4.422,47 e R$ 8.957,35, respectivamente.

A função de consultor deverá ter oportunidades para diversas áreas como Finanças Públicas, Controle Interno, Medicina Veterinária, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Segurança Pública, entre outras especialidades. Entretanto, esta informação será confirmada apenas no edital.