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Nível fundamental e superior

Concurso da Assembleia Legislativa do ES vai ter salário de até R$ 8 mil; veja detalhes

Postos são para as carreiras de consultor, analista e agente de polícia; contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária de 2025

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 16:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2024 às 16:17
Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa contará com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai abrir concurso público com 35 vagas para o quadro de servidores em breve. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (União), durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).
As oportunidades serão para os seguintes cargos:
  • Consultor legislativo (15)
  • Analista legislativo (5)
  • Agente de polícia legislativa (15)
Previsto para ser publicado ainda em 2024, o edital sofrerá um atraso por conta de uma observação do Tribunal de Conta do Estado na modalidade de contratação da empresa organizadora do concurso. A expectativa é de que o certame seja lançado em 2025.
É bom lembrar que as contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025.
A carreira de agente de polícia legislativa exige o nível fundamental de escolaridade e tem remuneração inicial de R$ 3.007,32. Já os cargos de analista e consultor são voltados para profissionais de nível superior. Os salários são de R$ 4.422,47 e R$ 8.957,35, respectivamente.
A função de consultor deverá ter oportunidades para diversas áreas como Finanças Públicas, Controle Interno, Medicina Veterinária, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Segurança Pública, entre outras especialidades. Entretanto, esta informação será confirmada apenas no edital.
O último concurso da Ales foi realizado em 2011. Na ocasião, foram oferecidas 141 para as carreiras de procurador, analista em comunicação social, taquígrafo parlamentar e técnico em comunicação social. Os candidatos fizeram provas objetivas e discursivas, exame prático (somente para os taquígrafos) e avaliação de títulos.

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