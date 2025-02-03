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Concurso da Assembleia Legislativa do ES deve ser lançado em março

A nova data de publicação do edital foi informada, nesta segunda-feira (3), pelo deputado Marcelo Santos, após ser reeleito para presidir a Casa de Leis

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 18:02

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 fev 2025 às 18:02
Velório de Max Mauro
Concurso da Assembleia Legislativa visa ao preenchimento de 35 vagas  Crédito: Carlos Alberto Silva
Reeleito para mais dois anos como presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em sessão plenária realizada nesta segunda-feira (3), o deputado Marcelo Santos (União) afirmou, em entrevista coletiva, que o edital do concurso visando ao preenchimento de 35 vagas para o cargo de servidores da Casa de Leis será publicado no próximo mês.
A nova data de publicação do edital, cuja expectativa de divulgação era para o ano passado, foi informada pelo deputado em resposta aos questionamentos sobre que mudanças pretende estabelecer em seu segundo mandato como presidente do Legislativo estadual.
"Com relação à Assembleia Legislativa, tem o concurso que estaremos publicando em breve. Fizemos um ajuste final e, possivelmente, já teremos esse concurso (edital), publicano no mês de março", disse o presidente da Ales.
Concurso da Assembleia Legislativa do ES deve ser lançado em março
Conforme divulgado no fim do ano passado, as oportunidades no concurso da Ales são para os seguintes cargos: consultor legislativo (15), analista legislativo (5) e agente de polícia legislativa (15).
Previsto para ser publicado ainda em 2024, o edital sofreu um atraso por conta de uma observação do Tribunal de Conta do Estado na modalidade de contratação da empresa organizadora do concurso.
A carreira de agente de polícia legislativa exige o nível fundamental de escolaridade e tem remuneração inicial de R$ 3.007,32. Já os cargos de analista e consultor são voltados para profissionais de nível superior. Os salários são de R$ 4.422,47 e R$ 8.957,35, respectivamente.
A função de consultor deverá ter oportunidades para diversas áreas como Finanças Públicas, Controle Interno, Medicina Veterinária, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Segurança Pública, entre outras especialidades. Entretanto, esta informação será confirmada apenas no edital.
O último concurso da Ales foi realizado em 2011. Na ocasião, foram oferecidas 141 vagas para as carreiras de procurador, analista em comunicação social, taquígrafo parlamentar e técnico em comunicação social. Os candidatos fizeram provas objetivas e discursivas, exame prático (somente para os taquígrafos) e avaliação de títulos.

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