Concurso da Assembleia Legislativa visa ao preenchimento de 35 vagas Crédito: Carlos Alberto Silva

A nova data de publicação do edital, cuja expectativa de divulgação era para o ano passado, foi informada pelo deputado em resposta aos questionamentos sobre que mudanças pretende estabelecer em seu segundo mandato como presidente do Legislativo estadual.

"Com relação à Assembleia Legislativa, tem o concurso que estaremos publicando em breve. Fizemos um ajuste final e, possivelmente, já teremos esse concurso (edital), publicano no mês de março", disse o presidente da Ales.

Your browser does not support the audio element. Concurso da Assembleia Legislativa do ES deve ser lançado em março

Conforme divulgado no fim do ano passado , as oportunidades no concurso da Ales são para os seguintes cargos: consultor legislativo (15), analista legislativo (5) e agente de polícia legislativa (15).

Previsto para ser publicado ainda em 2024, o edital sofreu um atraso por conta de uma observação do Tribunal de Conta do Estado na modalidade de contratação da empresa organizadora do concurso.

A carreira de agente de polícia legislativa exige o nível fundamental de escolaridade e tem remuneração inicial de R$ 3.007,32. Já os cargos de analista e consultor são voltados para profissionais de nível superior. Os salários são de R$ 4.422,47 e R$ 8.957,35, respectivamente.

A função de consultor deverá ter oportunidades para diversas áreas como Finanças Públicas, Controle Interno, Medicina Veterinária, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Segurança Pública, entre outras especialidades. Entretanto, esta informação será confirmada apenas no edital.