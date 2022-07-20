Como se preparar para o teste físico do concurso da PM no ES; assista ao vídeo

Para passar no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo é preciso suar a camisa. Isso porque uma das etapas do processo seletivo é o Teste de Aptidão Física (TAF). Tão importante quanto estudar para as provas é o candidato estar pronto para o exame, que é responsável pela eliminação de grande parte dos participantes.
Por isso, a preparação antecipada é tão importante. Quem vai participar da seleção deve sempre ler atentamente o edital.
Ao todo, a corporação lançou cinco editais para preencher 1.111 vagas, sendo 1.052 para soldados e 59 para oficiais. As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de agosto. A data do TAF ainda não está marcada.