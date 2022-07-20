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Dicas para a prova

Como se preparar para o teste físico do concurso da PM no ES; assista ao vídeo

Candidatos terão que executar os exercícios de barra fixa, abdominal remador, agilidade e corrida; orientação é se preparar com antecedência

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 10:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jul 2022 às 10:53
Para passar no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo é preciso suar a camisa. Isso porque uma das etapas do processo seletivo é o Teste de Aptidão Física (TAF).  Tão importante quanto estudar para as provas é o candidato estar pronto para o exame, que é responsável pela eliminação de grande parte dos participantes.
Por isso, a preparação antecipada é tão importante. Quem vai participar da seleção deve sempre ler atentamente o edital. 
Ao todo, a corporação lançou cinco editais para preencher 1.111 vagas, sendo 1.052 para soldados e 59 para oficiais. As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de agosto. A data do TAF ainda não está marcada. 

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