Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

DICAS DE ESTUDO PARA CADA MATÉRIA
No último concurso, foram cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico e Matemático; Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo; História do Brasil e do Espírito Santo; e Redação.
Língua Portuguesa: Essa disciplina é uma das mais cobradas em concursos. Priorize interpretação de textos, pois muitas questões são baseadas em leitura e análise crítica. Revise regras gramaticais, pontuação e estrutura de períodos. Resolva provas anteriores para treinar sua capacidade de identificar pegadinhas comuns.
Raciocínio Lógico e Matemático: Esse é um dos grandes desafios para muitos candidatos. Comece revisando conteúdos básicos como proporções, porcentagens e análise de tabelas. Em lógica, dedique-se a estudar sequências numéricas, proposições e interpretação de gráficos. A prática é essencial aqui: resolva o maior número possível de questões.
Geografia Geral, Brasil e Espírito Santo: Mapeie os principais temas de geografia física, como clima, relevo e hidrografia. No âmbito estadual, familiarize-se com as características geográficas do Espírito Santo, incluindo localização, vegetação e aspectos econômicos. Mapas são excelentes ferramentas para consolidar o aprendizado.
História do Brasil e do Espírito Santo: Concentre-se nos períodos mais cobrados, como a Era Colonial, Independência e República. No caso do Espírito Santo, aprofunde-se em eventos locais marcantes, como a colonização europeia, a economia cafeeira e o desenvolvimento urbano. Estude de forma cronológica para entender as relações entre os fatos.
O que dizia o edital de 2022
- ser brasileiro (a);
- ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 m para homens e de 1,60 m para mulheres;
- estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos, mediante apresentação de
- certidão expedida pela Justiça Eleitoral;
- estar em dia com suas obrigações militares se for do sexo masculino, devendo ser portador do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, e não ter sido afastado do serviço militar, seja por reforma, demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, seja por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer das Forças Armadas ou Auxiliares;
- serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que
- pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni;
- ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;
- ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;
- ter nível médio de escolaridade, devidamente comprovado por meio de diploma, certificado ou declaração, reconhecido legalmente por Secretaria da Educação de qualquer das Unidades Federativas do país, ou pelo Ministério da Educação e Cultura;
- 1ª Exame Intelectual (prova objetiva e de redação) – Eliminatória e classificatória.
- Prova objetiva contendo 80 questões de múltipla escolha e uma prova de redação.
- 2ª Entrega de Documentação para Aferição de Idade – Eliminatória.
- Consiste no recolhimento de documentação para aferição de idade máxima.
- 3ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória. Consiste de um Teste de Aptidão Física (TAF).
- 4ª Avaliação Psicológica – Eliminatório.
- Consiste em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
- 5ª Investigação Social – Eliminatória.
- Consiste em investigações a serem realizadas pela Diretoria de Inteligência (DInt) da PMES e visa verificar se o candidato tem idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser soldado da PMES.
- 6ª Exames de Saúde - Eliminatória.
- Consiste em inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES. Executada pela PMES.
- 7ª Classificação final para o Curso de Formação – Eliminatória e classificatória.
- Consiste na divulgação da relação de candidatos aprovados nos limites das vagas.
- 8ª Entrega da documentação para fins de Matrícula – Eliminatória.
- Consiste no recolhimento de documentação exigida no edital do concurso, para fins de matrícula do Curso de Formação de Soldados. Executada pela PMES.
- 9ª Realização do Curso de Formação de Soldados QPMP-C – Eliminatória e classificatória.
- 10ª Resultado Final e encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente - QPMP-C. Término do Concurso com publicação do resultado final em ordem de classificação obtida no Curso de Formação.
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico e Matemático
- Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo
- História do Brasil e do Espírito Santo
- Atendimento e desenvolvimento do tema.
- Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).
- Atendimento à estrutura textual proposta.
- Informatividade e argumentação.
- Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.
- Flexão na barra fixa
- Abdominal remador
- Agilidade
- Corrida 2.400m