Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

No último concurso, foram cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico e Matemático; Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo; História do Brasil e do Espírito Santo; e Redação.

Língua Portuguesa: Essa disciplina é uma das mais cobradas em concursos. Priorize interpretação de textos, pois muitas questões são baseadas em leitura e análise crítica. Revise regras gramaticais, pontuação e estrutura de períodos. Resolva provas anteriores para treinar sua capacidade de identificar pegadinhas comuns.

Raciocínio Lógico e Matemático: Esse é um dos grandes desafios para muitos candidatos. Comece revisando conteúdos básicos como proporções, porcentagens e análise de tabelas. Em lógica, dedique-se a estudar sequências numéricas, proposições e interpretação de gráficos. A prática é essencial aqui: resolva o maior número possível de questões.

Geografia Geral, Brasil e Espírito Santo: Mapeie os principais temas de geografia física, como clima, relevo e hidrografia. No âmbito estadual, familiarize-se com as características geográficas do Espírito Santo, incluindo localização, vegetação e aspectos econômicos. Mapas são excelentes ferramentas para consolidar o aprendizado.

História do Brasil e do Espírito Santo: Concentre-se nos períodos mais cobrados, como a Era Colonial, Independência e República. No caso do Espírito Santo, aprofunde-se em eventos locais marcantes, como a colonização europeia, a economia cafeeira e o desenvolvimento urbano. Estude de forma cronológica para entender as relações entre os fatos.