Como se preparar para o concurso da Guarda Municipal da Serra

Guarda Municipal da Serra terá aumento no efetivo em breve Crédito: Gabriel Barroso/Secom/PMS

A Prefeitura da Serra já iniciou os preparativos para o concurso público da Guarda Municipal, com provas previstas para serem aplicadas em setembro. O processo seletivo promete ser concorrido, uma vez que o salário pode chegar a R$ 10 mil, um dos mais altos da segurança pública do Espírito Santo.

Segundo o chefe do Poder Executivo do município, Sérgio Vidigal (PDT), ainda no mês de junho será elaborado o termo de referência para a contratação da empresa que ficará responsável pela seleção. Já as inscrições devem ser realizadas em agosto.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta os candidatos a começarem os estudos o quanto antes, caso contrário, não terão tempo hábil para a preparação.

De acordo com a especialista, os interessados precisam ter como base o edital anterior, com foco em:

Língua Portuguesa;

Ética na Administração Pública;

Realidade Social, Econômica e Ambiental do ES, aspectos históricos e geográficos;

Lei do Abuso de Autoridade;

Lei de Retenção de Documentos

Código de Trânsito Brasileiro.

“Possivelmente, haverá outras matérias, mas essas com certeza serão solicitadas. Estudando essas disciplinas, ao ser publicado o edital, será possível estudar o que mais for exigido”, ressalta.

Ivone observa que o candidato deve separar pelo menos três horas diárias de estudo, considerando que o edital está previsto ainda para o mês de junho.

“O ideal é estudar a teoria, sendo que na parte de Legislação basta conhecer a lei seca. Depois de compreendida a parte teórica, deve-se praticar, resolvendo questões anteriores”, finaliza.

O que se sabe sobre o concurso da Guarda Municipal da Serra

Guarda Municipal da Serra vai atuar 24 horas por dia Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Quantas vagas serão oferecidas?

Nas últimas semanas, a Câmara de Vereadores do município aprovou o projeto de lei (PL) que aumenta em 130 o número de vagas para novos servidores. Com isso, o efetivo total permitido para a carreira é de 300 servidores. Deste total, 142 postos estão ocupados. Segundo o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), o concurso vai oferecer 158 postos para guarda civil - agente comunitário de segurança.

Qual será o salário?

O texto aprovado pelos vereadores sugere que o pagamento mensal da categoria seja feito por meio de subsídio. Segundo o prefeito, o agente comunitário de segurança terá vencimento básico de R$ 2.700, mais risco de vida de R$ 2.700, escala especial de R$ 3.564, auxílio-alimentação de R$ 650, além de outros benefícios chegando a um total de R$ 10 mil mensais.

Cronograma previsto

Edital: em breve

em breve Inscrições: em agosto

em agosto Provas: em setembro

Quando os novos guardas devem começar a atuar?

A previsão é de que em abril de 2024 os profissionais estejam em condições de serem incorporados à Guarda Municipal. Com o aumento do efetivo, a corporação poderá atuar 24 horas por dia.

Requisitos do cargo

Para participar do concurso, os candidatos precisam:



Ensino Médio completo



Nacionalidade brasileira

Gozo dos direitos políticos

Quitação com as obrigações militares e eleitorais

Ter no mínimo 18 anos e no máximo 35 anos até a data da inscrição

Ter aptidão física, mental e psicológica

Idoneidade moral comprovada por investigação

Carteira de Habilitação no mínimo B

Como foi o último concurso

O último concurso da Guarda Municipal da Serra foi realizado em 2015, com 170 vagas. Na ocasião, o processo seletivo foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab).

Na época, os candidatos foram submetidos às seguintes fases:

1ª Prova Objetiva – caráter Classificatório e Eliminatório;

Prova Objetiva – caráter Classificatório e Eliminatório; 2ª Prova de Capacidade Física – caráter Eliminatório;

Prova de Capacidade Física – caráter Eliminatório; 3ª Avaliação Psicológica – caráter Eliminatório;

Avaliação Psicológica – caráter Eliminatório; 4ª Exames Médicos – caráter Eliminatório;

Exames Médicos – caráter Eliminatório; 5ª Investigação de Conduta Social – caráter Eliminatório;

Investigação de Conduta Social – caráter Eliminatório; 6ª Curso Intensivo de Formação e Capacitação Física – caráter Eliminatório e Classificatório.

A prova objetiva teve 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, cinco de Ética e Legislação na Administração Pública; cinco de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos.

Na prova de capacidade física, foram cobrados os exercícios de: flexão na barra fixa; apoio de frente sobre o solo; flexão abdominal; corrida de 12 minutos.

Atribuições do guarda civil - agente comunitário de segurança

Realizar o patrulhamento preventivo permanente do Município, com foco nas atividades previstas na Lei Federal nº 13.022/2014;

Realizar a vigilância preventiva permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;

Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;

Apoiar e garantir as ações de fiscalização do Município na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa;

Participar, quando necessário, de ações de Defesa Civil no Município;

Dar proteção aos eventos realizados no Município;

Estar presente, quando solicitado, nas operações e serviços de responsabilidade do Município;

Cumprir e fazer cumprir as ordens estabelecidas pelos superiores, interagindo permanentemente com a população local, detectando seus anseios e solicitações;

Utilizar adequadamente os equipamentos e uniformes de acordo com as normas disciplinares e de segurança estabelecidas para o cargo;

Atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas;

Desenvolver ações de assistência a banhistas e frequentadores em geral, monitorando permanentemente as áreas de maior acesso e concentração de banhistas;

Auxiliar no planejamento, coordenação e implementação das atividades de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo;

Oferecer apoio ao monitoramento permanente das áreas de risco, na promoção de campanhas educativas, orientação e regulamentação de procedimentos, bem como prevenir, socorrer e assistir às populações atingidas;

Operar, orientar, fiscalizar e monitorar o trânsito de veículos e pessoas em vias e logradouros públicos;

Notificar os infratores do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber;

Realizar procedimentos adequados para execução de bloqueios e canalizações, desvios e operação de equipamentos de controle semafórico;

Prestar socorro às pessoas acidentadas, providenciando pronta assistência médica;

Remover veículos avariados e outras transferências que se constituam em risco de acidentes;

Conduzir veículos utilizados pela Guarda;

Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência;

Outras atividades previstas em leis e regulamentos, correlatas com as atribuições do cargo.