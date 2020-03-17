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Oportunidade

Censo 2020: últimos dias para concorrer a mais de 4,1 mil vagas no ES

Inscrições para seleção do IBGE vão até 24 de março e há vagas para 76 municípios do Estado. Os salários podem chegar a R$ 4,1 mil

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:25

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:25
Profissionais serão contratados para o Censo 2020 Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminarão na próxima terça-feira (24). São de 4,1 mil vagas temporárias para atuar na realização do Censo Demográfico 2020 no Espírito Santo. O salário chega a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural. (Veja no final da reportagem o número de vagas por município do Estado).
Os concurseiros poderão participar de dois certames: um para Agentes Censitários Municipais (ACM) e Agentes Censitários Supervisores (ACS) e outro para recenseadores. 

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Saiba como se inscrever para trabalhar no Censo 2020 do IBGE

O município capixaba com mais vagas é Serra, com 58 oportunidades para ACM/ACS e 459 para recenseador, totalizando 517 postos de trabalho. Vila Velha vem logo atrás, com um total de 498 oportunidades, seguido por Cariacica, com 388 vagas, e Vitória, com 376.  Já no interior do Estado, o município com mais oportunidades é Cachoeiro de Itapemirim (216), seguido por Linhares (170), Colatina (129) e São Mateus (126).
No total, são mais de 208 mil vagas ofertadas em todo o país, sendo 5.462 vagas para ACM, 22.676 vagas para ACS e 180.557 vagas para recenseadores. Só no Espírito Santo, o quantitativo chega a 4.127, sendo 532 para ACM e ACS e 3.595 para recenseador. O local de trabalho será definido pelo próprio candidato no ato da inscrição.

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O que fazem o agente censitário e o recenseador do IBGE

As funções de ACM e ACS estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio. Já a de recenseador está em um segundo edital e precisa de ensino fundamental completo.
As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais/Agentes Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS/ACM e para recenseadores.

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