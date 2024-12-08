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178 editais

Cariacica, Embrapa e Ifes: quase 17 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade trabalharem em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 19:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 dez 2024 às 19:14
Pelo menos 178 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem quase 17 mil vagas para cargos efetivos e temporários. As seleções podem ser disputadas por candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público para contratar 452 novos servidores do quadro geral do município. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800. As inscrições poderão ser feitas de 18 de dezembro a 20 de janeiro.
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contratar 452 servidores Crédito: Ricardo Medeiros
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou edital para preencher 1.027 vagas, sendo 62 para quem tem ensino fundamental, 242 para ensino médio e 723 para nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 12.814,61. Os interessados podem garantir a participação no certame de 16 de dezembro a 7 de janeiro.
Seguem até 18 de dezembro as inscrições para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo, sendo 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.
A Prefeitura de Fundão tem oportunidades para contratar serventes, cargos destinados a quem tem o nível fundamental completo. O salário é de R$ 1.212, além de auxílio-alimentação de R$ 450. O atendimento ocorre de 12 a 15 de dezembro.
Já a Prefeitura de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vai contratar motoristas, com salário de R$ 1.418 e auxílio-alimentação de R$ 600. O prazo para se inscrever vai de 10 a 17 de dezembro.

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