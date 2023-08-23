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Câmara dos Deputados abre concurso com salário de até R$ 34 mil

Oferta é de 749 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva; inscrições poderão ser feitas de 28 de agosto a 4 de outubro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 ago 2023 às 09:53

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 09:53

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Roque de Sá / Agência Senado
Câmara dos Deputados vai abrir concurso público para preencher 749 vagas, sendo 140 imediatas e 609 para formação de cadastro de reserva. Os postos são para o cargo de analista legislativo, que exige que o candidato tenha o nível superior.
As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, de acordo com o seguinte agrupamento:
  • Edital 1: Analista legislativo - atribuições: contador, informática legislativa e técnico em material de patrimônio
  • Edital 2: Analista legislativo - atribuições: assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico
  • Edital 3: Analista legislativo - atribuição: técnico legislativa e 
  • Edital 4: Analista legislativo - atribuição: consultoria legislativa e consultoria de orçamento e fiscalização financeira.
O salário inicial é de R$ 26.196,30 para jornadas de trabalho de 30 ou 40 horas, para os profissionais selecionados nos editais 1, 2 e 3. Já aqueles que têm atribuição de consultoria (edital 4), terão ganhos de R$ 34.812,19.
Os candidatos que fizerem parte do cadastro de reserva serão chamados de acordo com a necessidade da Casa, durante a validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Os novos servidores terão lotação em Brasília.
As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 28 de agosto até as 16 horas de 4 de outubro de 2023, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame.  As taxas de participação vão de R$ 95 a R$ 120.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea. Os pedidos serão aceitos entre as 16h do dia 28 de agosto e as 16h do dia 30 do mesmo mês.
O concurso contará com provas objetiva e discursiva que serão aplicadas em 3 e 10 de dezembro, conforme o cargo. Haverá aplicação em todas as capitais brasileiras. Para algumas áreas, a seleção inclui ainda análise de títulos.
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