Câmara de Vitória define organizadora de concurso com 16 vagas

O concurso público da Câmara de Vereadores de Vitória será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário do Poder Legislativo municipal na noite desta segunda-feira (27) e no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).
A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.
O próximo passo será a assinatura do contrato com a banca organizadora. De acordo com os termos de referência (TR), o edital precisa ser publicado no dia 18 de dezembro.
As provas estão previstas para serem aplicadas em janeiro, conforme divulgou anteriormente o presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos).
“Este é o terceiro concurso realizado pela Câmara Municipal. Serão 16 vagas e a tendência é essa oferta aumentar”, afirmou o chefe do Legislativo em suas redes sociais.
O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.
Veja os cargos
- Assistente Administrativo
- Vagas: 6
- Salário 30 horas: R$ 2.008,95
- Salário 40 horas: R$ 2.678,61
- Técnico em Tecnologia da Informação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 2.671,21
- Salário 40 horas: R$ 3.561,61
- Auditor Interno
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista em Tecnologia da Informação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Administração
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Contador
- Vagas: 2
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Analista Legislativo - Comunicação
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Consultor Legislativo - Bacharel em Direito
- Vagas: 1
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27
- Procurador Legislativo
- Vagas: 2
- Salário 30 horas: R$ 3.679,68
- Salário 40 horas: R$ 4.906,27