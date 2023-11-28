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Legislativo

Câmara de Vitória define organizadora de concurso com 16 vagas

Edital de abertura deve ser publicado até dezembro; oportunidades serão destinadas a cargos de níveis médio e superior. Salário chega a R$ 4,9 mil

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 10:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2023 às 10:58
Sede da Câmara de Vitória
Sede da Câmara de Vitória Crédito: Ednalva Andrade
O concurso público da Câmara de Vereadores de Vitória será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário do Poder Legislativo municipal na noite desta segunda-feira (27) e no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).
A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.
O próximo passo será a assinatura do contrato com a banca organizadora. De acordo com os termos de referência (TR), o edital precisa ser publicado no dia 18 de dezembro. 
As provas estão previstas para serem aplicadas em janeiro, conforme divulgou anteriormente o presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos).
“Este é o terceiro concurso realizado pela Câmara Municipal. Serão 16 vagas e a tendência é essa oferta aumentar”, afirmou o chefe do Legislativo em suas redes sociais.
O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.

Veja os cargos

  • Assistente Administrativo
  • Vagas: 6  
  • Salário 30 horas: R$ 2.008,95
  • Salário 40 horas: R$ 2.678,61
  • Técnico em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 2.671,21
  • Salário 40 horas: R$ 3.561,61
  • Auditor Interno
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Administração
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Contador
  • Vagas: 2
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Comunicação
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Consultor Legislativo - Bacharel em Direito
  • Vagas: 1  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Procurador Legislativo
  • Vagas: 2  
  • Salário 30 horas: R$ 3.679,68
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27

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