Câmara de Vitória define organizadora de concurso com 16 vagas

Sede da Câmara de Vitória Crédito: Ednalva Andrade

concurso público da Câmara de Vereadores de Vitória será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário do Poder Legislativo municipal na noite desta segunda-feira (27) e no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28).

A oferta será de 16 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27, para carga horária de 30 ou 40 horas. A carreira de procurador oferece ainda um acréscimo de 40% de representação judicial.

O próximo passo será a assinatura do contrato com a banca organizadora. De acordo com os termos de referência (TR), o edital precisa ser publicado no dia 18 de dezembro.

As provas estão previstas para serem aplicadas em janeiro, conforme divulgou anteriormente o presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos).

“Este é o terceiro concurso realizado pela Câmara Municipal. Serão 16 vagas e a tendência é essa oferta aumentar”, afirmou o chefe do Legislativo em suas redes sociais.

O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.

Veja os cargos

Assistente Administrativo

Vagas: 6

6 Salário 30 horas: R$ 2.008,95

R$ 2.008,95 Salário 40 horas: R$ 2.678,61

Técnico em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 2.671,21

R$ 2.671,21 Salário 40 horas: R$ 3.561,61

Auditor Interno

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Administração

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Contador

Vagas: 2

2 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Analista Legislativo - Comunicação

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27

Consultor Legislativo - Bacharel em Direito

Vagas: 1

1 Salário 30 horas: R$ 3.679,68

R$ 3.679,68 Salário 40 horas: R$ 4.906,27