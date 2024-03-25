Caixa, Prodest e Ufes: 31 mil vagas em 170 concursos e seleções

Pelo menos 170 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 31 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, bancos, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Câmara Municipal de Maceió, que chega a R$ 37.431. São 54 vagas para cargos de nível superior e médio. Os candidatos podem se inscrever do dia 26 de março a 17 de abril, no site da Fundação Cesgranrio.
A carreira bancária também é destaque, porém os interessados nessa área devem ficar atentos. Nesta segunda-feira (25) terminam as inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal. São 4.050 chances, sendo 4 mil oportunidades para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 14.915. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site da Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) também encerra as inscrições nesta segunda-feira (25). A disputa é de 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, basta acessar o site do Idecan.
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital para a contratação de professor efetivo. São 13 oportunidades e os salários podem chegar a R$ 10.481. As inscrições podem ser feitas até 3 de abril, no site da universidade.
Ainda há chances para mais um órgão capixaba. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) está com 35 vagas imediatas para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), além de formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 7.350,30. Os candidatos devem se inscrever até 18 de abril pelo site do Instituto Ibade. A taxa de participação é de R$ 75,00.