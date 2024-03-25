Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Caixa, Prodest e Ufes: 31 mil vagas em 170 concursos e seleções
Vagas em todo o país

Caixa, Prodest e Ufes: 31 mil vagas em 170 concursos e seleções

Há chances para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, bancos, secretarias de segurança, entre outros órgãos

Publicado em 25 de Março de 2024 às 11:31

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

25 mar 2024 às 11:31
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
Pelo menos 170 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 31 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, bancos, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Câmara Municipal de Maceió, que chega a R$ 37.431. São 54 vagas para cargos de nível superior e médio. Os candidatos podem se inscrever do dia 26 de março a 17 de abril, no site da Fundação Cesgranrio.
A carreira bancária também é destaque, porém os interessados nessa área devem ficar atentos. Nesta segunda-feira (25) terminam as inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal. São 4.050 chances, sendo 4 mil oportunidades para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 14.915. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site da Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) também encerra as inscrições nesta segunda-feira (25). A disputa é de 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, basta acessar o site do Idecan.
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital para a contratação de professor efetivo. São 13 oportunidades e os salários podem chegar a R$ 10.481. As inscrições podem ser feitas até 3 de abril, no site da universidade.
Ainda há chances para mais um órgão capixaba. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) está com 35 vagas imediatas para o cargo de analista de tecnologia da informação (TI), além de formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 7.350,30. Os candidatos devem se inscrever até 18 de abril pelo site do Instituto Ibade. A taxa de participação é de R$ 75,00.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Concursos (ES) Concursos Públicos UFES Prodest
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados