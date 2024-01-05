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Veja os cargos

Cachoeiro de Itapemirim lança edital de concurso com 370 vagas

Remunerações variam de R$ 1.448,02 a R$ 11.894,45. As inscrições começam no dia 12 de janeiro. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de encerramento, que variam de acordo com cada categoria

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 09:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2024 às 09:10
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!”
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai contar com novos servidores em breve Crédito: Governo do ES
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou nesta sexta-feira (5) o concurso público com 370 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a profissionais de níveis fundamental, médio e superior.
As oportunidades estão divididas em quatro editais: professores e profissionais da Saúde; cargos administrativos; procurador; e guardas municipais. Os salários variam de R$ 1.448,02 a R$ 11.894,45.
As inscrições começam no dia 12 de janeiro. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de encerramento, que variam de acordo com cada categoria.

Confira os detalhes de cada concurso

Guarda Municipal

Requisitos: ter o ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria "AB".
Remuneração: R$ 3.102,90.
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 20.
Inscrições: das 10 horas do dia 12 de janeiro até as 18 horas de 5 de fevereiro de 2024, no site do Cebraspe
Taxa de inscrição: R$ 105,50. Os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda têm direito à isenção. As solicitações devem ser feitas no mesmo período de inscrições.
Etapas: na primeira etapa, haverá provas objetivas, teste de condicionamento físico, investigação social, avaliação médica, exame psicológico, e prova de títulos. Já na segunda fase, os candidatos farão curso de formação profissional.
Quando será a prova: 7 de abril.

Procurador

Requisitos: curso superior em Direito, registro definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de experiência profissional de, no mínimo, dois anos de prática forense.
Remuneração: R$ 11.894,45
Carga horária: 30 horas semanais.
Vaga: 1.
Inscrições: das 10 horas do dia 12 de janeiro às 18 horas do dia 9 de fevereiro, no site do Cebraspe
Taxa de inscrição: R$ 161,00. Os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda têm direito à isenção. As solicitações devem ser feitas no mesmo período de inscrições.
Etapas: provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos.
Quando vai ser a prova: 14 de abril.

Professores e profissionais da saúde

Requisitos: nível médio e superior.
Remuneração: Na área da Saúde, variam de R$ 3.102,90 a R$ 4.137,20 para os cargos de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais. Já para as funções de nível médio, os ganhos vão de R$ 1.551,45 a R$ 2.378,89. Já os professores terão salário de R$ 2.500, para 25 horas semanais.
Inscrição: das 10 horas do dia 12 de janeiro até as 18 horas do dia 31 do mesmo mês, no site do Cebraspe.
Taxa: de R$ 134,10 para quem tem nível superior e de R$ 105,50 para o nível médio. Os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda têm direito à isenção. As solicitações devem ser feitas no mesmo período de inscrições.
Etapas: provas objetivas e discursiva (somente para os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Médico Especialidade: Clínico-Geral e Professor todas as disciplinas) e avaliação de títulos.
Quando vai ser a prova: 24 de março.
Cargos de nível superior
  • Enfermeiro: 10 
  • Enfermeiro do trabalho: 1
  • Farmacêutico: 10
  • Fisioterapeuta: 5
  • Médico especialidade: clínico geral:1
  • Médico veterinário: 2
  • Nutricionista: 5
  • Professor de Educação Básica  PEB A:40
  • Professor de Educação Básica PEB B: 50
  • Professor de Educação Básica PEB C Artes:5
  • Professor de Educação Básica PEB C Ciências:2
  • Professor de Educação Básica PEB C Educação Física: 5
  • Professor de Educação Básica PEB C Ensino Religioso:5
  • Professor de Educação Básica PEB C Geografia: 2
  • Professor de Educação Básica PEB C História: 1
  • Professor de Educação Básica PEB C Inglês: cadastro
  • Professor de Educação Básica PEB C Língua Portuguesa:2
  • Professor de Educação Básica PEB C Matemática: 4
  • Professor de Educação Básica PEB D:10
  • Psicólogo: 7
  • Terapeuta ocupacional: 1
Cargos de nível médio
  • Cuidador: 30
  • Técnico em enfermagem: 50
  • Técnico em enfermagem do trabalho: cadastro
  • Técnico em radiologia: 5

Cargos administrativos

Requisitos: níveis fundamental, médio e superior.
Remuneração: para os cargos de níveis superior viriam de R$ 3.102,90 a R$7.757,25, enquanto que para os de nível médio de R$ 1.551,45 a R$ 2.378,89. Já os profissionais de nível fundamental terão ganhos de R$ 1.448,02.
Inscrições: das 10 horas de 12 de janeiro até as 18 horas do dia 5 de fevereiro, no site do Cebraspe
Taxa de inscrição: R$ 84,30 para as funções de nível fundamental, R$ 105,50 para as de nível médio e R$ 134,10 para as de nível superior.
Etapas: provas objetivas e avaliação de títulos.
Quando será a prova: 7 de abril.
Cargos de nível superior
  • Analista de sistemas (1)
  • Arquiteto (2)
  • Assistente social (10)
  • Auditor fiscal de defesa do consumidor (1)
  • Auditor fiscal de meio ambiente (1)
  • Auditor fiscal de obras (1)
  • Auditor fiscal de posturas (1)
  • Auditor fiscal de transportes (1)
  • Auditor fiscal de tributos municipais (1)
  • Auditor fiscal sanitário (1)
  • Bibliotecário (1)
  • Biólogo (1)
  • Contador (1)
  • Engenheiro agrimensor (cadastro)
  • Engenheiro agrônomo (1)
  • Engenheiro ambiental (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Engenheiro de minas (1)
  • Engenheiro de trânsito e tráfego (1)
  • Engenheiro eletricista (1)
  • Engenheiro florestal (1)
Cargos de nível médio
  • Agente administrativo (15)
  • Agente de apoio educacional (10)
  • Técnico de laboratório em análises clínicas (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)
  • Técnico em informática (1)
  • Topógrafo (1)
Cargos de nível fundamental
  • Auxiliar administrativo (20)
  • Auxiliar de educação (15)

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