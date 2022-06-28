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Nível médio

Bombeiros do ES divulgam locais de provas de concurso com 120 vagas

Exames serão aplicados no próximo domingo, dia 3 de julho, a partir das 14 horas; são mais de 14 mil candidatos inscritos no processo seletivo

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 12:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jun 2022 às 12:47
Corpo de Bombeiros do ES
Corpo de Bombeiros do ES Crédito: Divulgação/Sesp
Já estão disponíveis os locais de provas para os candidatos inscritos no concurso público de soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A consulta é individual e deve ser feita no site do Idecan, empresa responsável pelo processo seletivo. A corporação registrou mais de 14 mil inscrições.
Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 3 de julho, às 14 horas. O horário deve ser confirmado no cartão de identificação. 
O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição e de documento de identidade original.
O uso de máscara será obrigatório durante todo o exame. Os participantes terão quatro horas e meia para resolver as 120 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma, com 5 alternativas cada.
Os gabaritos preliminares serão divulgado no dia 5 de julho e quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 6 e 7 de julho. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.
O concurso do Corpo de Bombeiros oferece 120 vagas para o cargo de soldado. Durante o curso de formação a remuneração é R$ 1.505,95, mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a incorporação, o vencimento passa para R$ 3.735,79, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

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