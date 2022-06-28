Bombeiros do ES divulgam locais de provas de concurso com 120 vagas

Já estão disponíveis os locais de provas para os candidatos inscritos no concurso público de soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A consulta é individual e deve ser feita no site do Idecan, empresa responsável pelo processo seletivo. A corporação registrou mais de 14 mil inscrições.
Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 3 de julho, às 14 horas. O horário deve ser confirmado no cartão de identificação.
O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição e de documento de identidade original.
O uso de máscara será obrigatório durante todo o exame. Os participantes terão quatro horas e meia para resolver as 120 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma, com 5 alternativas cada.
Os gabaritos preliminares serão divulgado no dia 5 de julho e quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 6 e 7 de julho. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.
O concurso do Corpo de Bombeiros oferece 120 vagas para o cargo de soldado. Durante o curso de formação a remuneração é R$ 1.505,95, mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a incorporação, o vencimento passa para R$ 3.735,79, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.