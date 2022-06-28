Bombeiros do ES divulgam locais de provas de concurso com 120 vagas

Corpo de Bombeiros do ES Crédito: Divulgação/Sesp

Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 3 de julho, às 14 horas. O horário deve ser confirmado no cartão de identificação.

O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição e de documento de identidade original.

O uso de máscara será obrigatório durante todo o exame. Os participantes terão quatro horas e meia para resolver as 120 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma, com 5 alternativas cada.

Os gabaritos preliminares serão divulgado no dia 5 de julho e quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 6 e 7 de julho. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.