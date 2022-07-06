Bombeiros do ES divulgam gabaritos das provas do concurso

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo divulgou os gabaritos das provas do concurso público para soldados. Os exames foram aplicados no último domingo, dia 3 de julho.
A consulta pode ser feita no site do Idecan, empresa responsável pelos testes.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 6 e 7 de julho, no endereço eletrônico da organizadora. O gabarito definitivo e o resultado preliminar serão divulgados no dia 26 de julho.
Os participantes tiveram quatro horas e meia para resolver as 120 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma, com 5 alternativas cada.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.
O concurso do Corpo de Bombeiros oferece 120 vagas para o cargo de soldado. A corporação registrou mais de 14 mil inscrições. Durante o curso de formação a remuneração é R$ 1.505,95, mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a incorporação, o vencimento passa para R$ 3.735,79, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.