Bombeiros do ES divulgam gabaritos das provas do concurso

Bombeiros apagando chamas em ônibus incendiado em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A consulta pode ser feita no site do Idecan , empresa responsável pelos testes.

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 6 e 7 de julho, no endereço eletrônico da organizadora . O gabarito definitivo e o resultado preliminar serão divulgados no dia 26 de julho.

Os participantes tiveram quatro horas e meia para resolver as 120 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma, com 5 alternativas cada.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.