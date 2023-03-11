Bancas de concursos: saiba como encarar os principais organizadores

Candidatos podem resolver provas anteriores para conhecer o estilo da organizadora Crédito: Freepik

Especialistas e professores são unânimes em afirmar que conhecer a banca examinadora é fundamental para conseguir se dar bem nas provas de concurso público . Quem sabe qual é o estilo da organizadora, suas exigências e seu nível de dificuldade estará mais bem preparado e pode sair na frente dos demais concorrentes.

Uma boa forma de ter esse conhecimento e fugir de erros e surpresas é resolver questões de testes já elaborados pela organizadora. Nos sites dessas empresas, as provas já aplicadas ficam disponíveis para acesso dos estudantes.

De acordo com o professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos, Elias Santana, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por exemplo, tem características únicas e muito específicas. Apesar dos assuntos, considerando o que vem no edital, serem compartilhados, a forma de cobrança não se aproxima de nenhuma outra banca. O que muda é, sobretudo, a execução de exercícios.

Já a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, ressalta que o Cebraspe, uma das bancas mais temidas pelos concurseiros, elabora questões que exigem um amplo poder de argumentação, necessitando que o candidato tenha aguçada capacidade de análise, interpretação e aplicação prática do que foi estudado teoricamente.

Saiba mais sobre as principais bancas

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O nível de exigência da FGV é considerado difícil e a formulação padrão de provas é o modelo de múltipla escolha, com 5 opções em cada item, com quantidade média de 70 a 80 questões.

Tem grau de dificuldade de médio para difícil. Costuma ter textos longos e complexos, com a utilização de termos técnicos e metafóricos.

Já a prova discursiva pode ser estruturada em modelo de questões, com o máximo de 60 linhas para cada pergunta. Também pode incluir redações sobre tópicos contemporâneos.

Elias Santana, do Gran Cursos, afirma que a banca tem características únicas e muito específicas. Apesar dos assuntos, considerando o que vem no edital, serem compartilhados, a forma de cobrança não se aproxima de nenhuma outra banca. O que muda é, sobretudo, a execução de exercícios.

Alguns concursos já realizados: Senado, Banestes e Receita Federal.

Cebraspe

A famosa “decoreba” não funciona para este estilo de prova, porque as questões exigem amplo poder de argumentação, necessitando que o candidato tenha aguçada capacidade de análise, interpretação e aplicação prática do que foi estudado teoricamente, conforme observa Ivone Goldner, do CEP.

Em regra geral, as questões do Cebraspe são complexas, com interdisciplinaridade, sem a separação e identificação por disciplina.

O estilo de prova é o conhecido "certo ou errado", sendo que uma resposta incorreta anula o ponto obtido por uma resposta certa, o que eleva a chance de erro para o percentual de 50%, algo que não ocorre em uma questão de múltipla escolha, cujo percentual é de 20% a 25%. Isso faz com que apenas aqueles candidatos mais preparados e que estejam completamente acostumados com o estilo da banca sejam aprovados, não sendo eficaz o famoso “chute”.

Para aumentar a chance de acertos, o candidato deve deixar em branco as questões para as quais não souber a resposta e praticar muito o que foi estudado teoricamente, pois isso será necessário para chegar à resposta correta do comando da questão, regra geral.

AOCP

A AOCP é uma banca considerada de dificuldade média, com questões do tipo múltipla escolha e sem penalização por chute.

A banca não tem o costume de fazer "pegadinhas" nas provas. Além disso, os enunciados costumam ser objetivos e curtos. Assemelha-se um pouco à Fundação Cesgranrio, FCC e ao Instituto Quadrix.

Alguns concursos realizados: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do ES.

Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap)

A Idcap cobra o texto seco da legislação, com questões bem diretas e objetivas e, mesmo que sejam extensas, não tem muitas pegadinhas, exigindo do candidato memorização dos textos e das regras, sem esquecer das exceções.

Geralmente essa banca exige conhecimento de todos os itens do conteúdo programático contido no edital. O que indica que o candidato deve estudar todo o conteúdo, sem se preocupar em estudar mais ou menos determinados pontos.

Nas questões de Português, os textos são imensos e o candidato deve ter amplo conhecimento de gramática.

Cesgranrio

Tem um longo histórico na área da educação e formulação de avaliações. É conhecida por formular provas de nível mediano. As questões costumam ser mais curtas e objetivas, geralmente limitando-se a 3 linhas.

Um dos maiores diferenciais e pontos de atenção da Cesgranrio está na amplitude de cobrança de assuntos, que costuma ser bem distribuída, abrangendo todo o edital.

Se por um lado a cobrança é mais uniforme, o peso de cada item costuma variar e, por isso, é muito importante atentar-se ao que diz o edital de seleção.

Outro ponto marcante da banca é o de estruturar itens muito similares ou mesmo iguais àqueles do seu banco de dados. Assim, a resolução de provas passadas se torna uma ferramenta ainda mais importante para quem vai prestar uma prova organizada por esta banca.

Fundação Carlos Chagas (FCC)

A banca FCC é conhecida por estruturar provas de nível médio, com itens de múltipla escolha. Além disso, também é considerada “decoreba”, especialmente no que diz respeito a questões da matéria de Direito.

As principais recomendações para dominar o perfil da banca são: resolver muitas questões e provas passadas; iniciar a resolução da prova do fim para o início (as questões mais difíceis costumam ficar no início); não deixar o estudo da lei de seca de lado; praticar a escrita para avaliações discursivas.

Vunesp

A prova de Português costuma ser bastante elementar. Cobra bastante gramática, mas pode ser que uma ou outra questão seja mais complexa.

Já as questões de Direito em provas da Vunesp exigem que o candidato conheça bem o texto da lei.

Alguns concursos realizados: Tribunal de Justiça de São Paulo e Universidade Estadual Paulista (Unesp).