Assembleia Legislativa do ES prepara concurso para ainda este ano

Entre os assuntos tratados estava a retomada do concurso público na Casa, que teve os estudos paralisados por conta da pandemia da Covid-19 . "Nós vamos retomar o concurso, que é para suprir a ausência de servidores que se aposentaram", afirmou Marcelo Santos.

Sede da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda não há informações sobre o total de vagas e os cargos que serão oferecidos no certame. Para isso, será necessário um levantamento de impacto financeiro das contratações e identificar a necessidade administrativa da Casa.

A realização do concurso está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro no Espírito Santo. Os estudos iniciais para a abertura do certame começaram em 2021. Inicialmente, a previsão era de que seriam cerca de 100 vagas.

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