A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deve abrir ainda este ano concurso público para a contratação de novos servidores. A confirmação foi feita pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), durante uma reunião com todos os deputados na última terça-feira (7).
Entre os assuntos tratados estava a retomada do concurso público na Casa, que teve os estudos paralisados por conta da pandemia da Covid-19. "Nós vamos retomar o concurso, que é para suprir a ausência de servidores que se aposentaram", afirmou Marcelo Santos.
Ainda não há informações sobre o total de vagas e os cargos que serão oferecidos no certame. Para isso, será necessário um levantamento de impacto financeiro das contratações e identificar a necessidade administrativa da Casa.
A realização do concurso está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro no Espírito Santo. Os estudos iniciais para a abertura do certame começaram em 2021. Inicialmente, a previsão era de que seriam cerca de 100 vagas.
Assembleia Legislativa do ES prepara concurso para ainda este ano
O último concurso foi aberto em 2011, com uma oferta de 141 vagas para cargos de níveis médio e superior. Na época, a seleção foi organizada pelo antigo Cespe UnB, atual Cebraspe. Os salários dos aprovados variaram entre R$ 2.620,41 e R$ 8.570,80 para carga horária semanal de 30 horas. Os candidatos fizeram provas objetivas e discursivas, exame prático (somente para os inscritos no cargo de taquígrafo) e avaliação de títulos.