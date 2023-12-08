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Anac libera edital de concurso com 246 vagas e salário de R$ 16 mil

São 70 para o preenchimento imediato e 176 para formar cadastro reserva de pessoal; inscrições podem ser feitas no período de 13 de dezembro a 4 de janeiro

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 12:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 dez 2023 às 12:01
Anac - Agência Nacional de Aviação
Anac vai contar com novos servidores em breve Crédito: Instituto Nacional de Aviação / Divulgação
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou nesta sexta-feira (8) o edital de abertura de concurso público com 246 vagas para a carreira de especialista em regulação da aviação civil, sendo 70 para o preenchimento imediato e 176 para formar cadastro reserva de pessoal. A remuneração inicial é de R$ 16.413,35, para carga horária de 40 horas semanais.
Clique aqui para ler o edital. 
Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 658. Os candidatos precisam ter nível superior. Os selecionados serão contratados pelo regime estatutário, para atuação no Distrito Federal ou em São Paulo.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas de 13 de dezembro de 2023 às 18 horas de 4 de janeiro de 2024, no site do Cebraspe, empresa responsável pela seleção. 
A taxa de participação é de R$160, podendo ser paga até o dia 23 de janeiro. Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea.
O concurso será composto por provas objetivas, discursivas e de títulos. As avaliações serão aplicadas em todas as 26 capitais do país, além do Distrito Federal. Os exames objetivos e discursivos serão realizados no dia 3 de março de 2024, no turno da tarde.
As provas objetivas serão no modelo "certo" ou "errado", contendo 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Inglesa, Noções de Direito Administrativo, Ética no Serviço Público, Direitos Humanos, Tecnologia da Informação e Legislação do Sistema de Aviação Civil) e 70 Específicos.
Já o teste discursivo consistirá em uma situação-problema, acerca de gerenciamento de segurança operacional, a ser respondida em até 45 linhas.
Serviço
  • Banca: Cebraspe 
  • Vagas: 70 imediatas
  • Cargos: especialista em regulação de aviação civil
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário: R$ 16.413,35
  • Inscrições: das 10 horas de 13 de dezembro até as 18 horas de 4 de janeiro de 2024.
  • Taxas: de R$ 160
  • Provas: 3 de março de 2024.

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