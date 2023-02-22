Abertos mais de 150 concursos e seleções com 36 mil vagas pelo país

Sede do Crea-ES, Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

A semana de carnaval está com mais de 36 mil vagas abertas em 153 concursos públicos e processos seletivos por todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocupar cargos efetivos e temporários.

As chances disponíveis estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, conselhos regionais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos de vários estados, municípios e também da União.

O salário pode chegar a R$ 28.883, valor pago pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público de São Paulo. A oferta é de 244 chances para juiz e 75 para promotor, respectivamente. O prazo para o concurso de magistrados termina no dia 23 de fevereiro. Já os interessados em garantir uma oportunidade na procuradoria paulista têm até 18 de março para se inscrever.

As inscrições para o concurso de escriturário do Banco do Brasil entraram na reta final, podendo ser feitas até sexta-feira (24). São 6 mil vagas, sendo 4 mil para contratação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Os ocupantes do cargo de escriturário terão ganhos de R$ 5.436 mensais.

Também terminam nos próximos dias as inscrições para o concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Neste caso, os candidatos têm até o dia 26 de fevereiro para se inscrever. São 400 vagas para agente socioeducativo, com salário de R$ 3.167. Os interessados devem ter nível médio e carteira de habilitação na categoria B.

O destaque da semana fica por conta do novo concurso da Petrobras. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90. As inscrições seguem até 17 de março.