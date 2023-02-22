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Abertos mais de 150 concursos e seleções com 36 mil vagas pelo país

Chances estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 13:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 fev 2023 às 13:39
CREA
Sede do Crea-ES, Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana de carnaval está com mais de 36 mil vagas abertas em 153 concursos públicos e processos seletivos por todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocupar cargos efetivos e temporários.
As chances disponíveis estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, conselhos regionais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos de vários estados, municípios e também da União.
O salário pode chegar a R$ 28.883, valor pago pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público de São Paulo. A oferta é de 244 chances para juiz e 75 para promotor, respectivamente. O prazo para o concurso de magistrados termina no dia 23 de fevereiro. Já os interessados em garantir uma oportunidade na procuradoria paulista têm até 18 de março para se inscrever.
As inscrições para o concurso de escriturário do Banco do Brasil entraram na reta final, podendo ser feitas até sexta-feira (24). São 6 mil vagas, sendo 4 mil para contratação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Os ocupantes do cargo de escriturário terão ganhos de R$ 5.436 mensais.

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Também terminam nos próximos dias as inscrições para o concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Neste caso, os candidatos têm até o dia 26 de fevereiro para se inscrever. São 400 vagas para agente socioeducativo, com salário de R$ 3.167. Os interessados devem ter nível médio e carteira de habilitação na categoria B.
O destaque da semana fica por conta do novo concurso da Petrobras. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90. As inscrições seguem até 17 de março.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) lançou edital para contratar 51 novos profissionais. Os salários variam entre R$1.793,58 e R$ 11.718 e os candidatos podem se inscrever de 28 de fevereiro a 2 de maio.

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