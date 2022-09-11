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Efetivos e temporários

Abertos 183 concursos e seleções com mais de 27 mil vagas em todo o país

Salários podem passar de R$ 33 mil no Senado Federal, no Ministério Público do Trabalho e no Tribunal de Justiça Miliar de Minas Gerais; veja a lista

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 20:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 set 2022 às 20:05
Murais de mosaico na Grande Vitória
Ufes abriu concurso para contratar novos servidores Crédito: Vitor Jubini
Mais de 27 mil vagas estão disponíveis em 183 concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país nesta segunda-feira (12). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários.
Os candidatos podem se inscrever para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
Os salários podem passar de R$ 33 mil no Senado Federal, no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Os interessados devem ficar atentos aos prazos. Um exemplo é o certame do MPT que encerra as inscrições nesta segunda (12).
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital para preencher nove vagas para o quadro do pessoal técnico administrativo, destinado a quem tem ensino médio, técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022.
Já a Prefeitura de Cachoeiro abriu processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para 11 funções. São 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições seguem até 19 de setembro.

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