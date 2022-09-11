Abertos 183 concursos e seleções com mais de 27 mil vagas em todo o país

Ufes abriu concurso para contratar novos servidores Crédito: Vitor Jubini

Mais de 27 mil vagas estão disponíveis em 183 concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país nesta segunda-feira (12). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários.

Os candidatos podem se inscrever para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

Os salários podem passar de R$ 33 mil no Senado Federal, no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Os interessados devem ficar atentos aos prazos. Um exemplo é o certame do MPT que encerra as inscrições nesta segunda (12).

No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital para preencher nove vagas para o quadro do pessoal técnico administrativo, destinado a quem tem ensino médio, técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022.