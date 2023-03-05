Abertos 129 concursos e seleções com mais de 23 mil vagas pelo país

Pelo menos 129 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 23.800 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever tanto para funções efetivas quanto temporárias.

As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.

Há cargos para todos os níveis de escolaridade, tanto efetivos quanto temporários. Crédito: Freepik

concurso da Petrobras tem o maior número de vagas abertas. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições seguem até o dia 17 de março. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também tem um número significativo de vagas para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal. Ao todo, são 1.019 vagas, sendo 119 imediatas e 900 para a formação de cadastro de reserva.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro oferece 800 vagas com salários até R$5.056. As inscrições vão até o dia 12 de março.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) está com o edital aberto para 51 vagas em cargos de níveis médio e superior, e as inscrições vão até o dia 2 de maio.