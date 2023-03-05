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Oportunidade

Abertos 129 concursos e seleções com mais de 23 mil vagas pelo país

Os destaques são para os concursos da Petrobras e da Secretaria de Sáude do Distrito Federal, que têm mais de mil vagas cada um

Publicado em 05 de Março de 2023 às 19:38

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

05 mar 2023 às 19:38
Pelo menos 129 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 23.800 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever tanto para funções efetivas quanto temporárias.
As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
provas de concursos públicos
Há cargos para todos os níveis de escolaridade, tanto efetivos quanto temporários. Crédito: Freepik
concurso da Petrobras tem o maior número de vagas abertas. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições seguem  até o dia 17 de março. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90.
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também tem um número significativo de vagas para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal. Ao todo, são 1.019 vagas, sendo 119 imediatas e 900 para a formação de cadastro de reserva.  
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro oferece 800 vagas com salários até R$5.056. As inscrições vão até o dia 12 de março. 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) está com o edital aberto para 51 vagas em cargos de níveis médio e superior, e as inscrições vão até o dia 2 de maio.
Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios, como 80% do plano de saúde nacional da Unimed. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.

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