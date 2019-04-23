Abertas inscrições para o Programa Jovens Valores

Lançamento do Programa Jovens Valores Crédito: Helio Filho/Divulgação

Oportunidades para estudantes colocarem em prática o que aprendem nas instituições de ensino. O governo do Espírito Santo vai abrir hoje as inscrições para Programa Jovens Valores destinado a estudantes de níveis médio, técnico e superior. A expectativa é de que sejam preenchidas mil vagas este ano.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o programa conta com duas mil vagas, sendo que mil desses postos já estão preenchidos. As demais oportunidades serão ofertadas no decorrer deste ano com o encerramento de alguns contratos.

O valor da bolsa será de R$ 598,95, mais vale transporte para uma carga semanal de 20 horas.

As inscrições podem ser feitas das 12 horas do dia 23 de abril de 2019 até as 23h59 de 23 de maio de 2019, no site www.jovensvalores.es.gov.br . Os selecionados vão atuar nos órgãos do governo estadual e serão chamados de acordo com a necessidade.

As chances estão disponíveis em mais de 60 cursos de formação, como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros.

CURSOS CONTEMPLADOS