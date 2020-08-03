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Efetivos e temporários

37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 19 mil

Oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade; no ES, as chances estão nas prefeituras de Santa Teresa, Colatina e São Roque do Canaã

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:16
gabarito de provas de concurso
Aplicação de provas de concursos em todo o país Crédito: Pinterest
Pelo menos 37 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 19.657,06, incluindo salário de R$ 19.199,06 e auxílio alimentação de R$ 458, no Instituto Rio Branco. A oferta é de 25 vagas para o cargo de diplomata. As inscrições serão recebidas no período de 6 de julho a 9 de agosto.
No Espírito Santo, as prefeituras de Santa Teresa e Colatina estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. Já em São Roque do Canaã, as oportunidades são para cargos efetivos.

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