35 vagas abertas para curso técnico gratuito em agronegócio no ES

Rio Bananal, no Norte do Estado. Termina nesta quinta-feira (14) o prazo para a realização das inscrições no processo seletivo para o curso técnico em Agronegócio, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O curso é gratuito e dispõe de 2.410 vagas distribuídas em 70 polos de apoio. No Espírito Santo, serão 35 vagas para a unidade do Senar em, no Norte do Estado.

www.senar.org.br/etec e preencher a ficha com dados pessoais. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros. Vale lembrar que na hora de preencher os dados é obrigatório anexar alguns documentos digitalizados que estão listados no edital disponível neste link: bit.ly/etec2019-1. Os interessados em participar da seleção devem acessar o sitee preencher a ficha com dados pessoais. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros. Vale lembrar que na hora de preencher os dados é obrigatório anexar alguns documentos digitalizados que estão listados no edital disponível neste link:

Os candidatos aprovados irão estudar gestão de projetos, administração rural, técnicas de produção vegetal e animal, contabilidade rural, gestão da produção e logística para o agronegócio, tecnologia e inovação na agropecuária e outras disciplinas voltadas para o desenvolvimento do setor rural brasileiro.

O curso técnico tem duração de dois anos com 80% de suas aulas na modalidade a distância e 20% das aulas em polos de ensino, escolhidos pelo candidato no momento de inscrição para a seleção.

Ao final do curso, o técnico estará apto para a execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e controle das atividades do setor. Sua atuação não se limita aos processos internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.