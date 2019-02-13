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Oportunidades

35 vagas abertas para curso técnico gratuito em agronegócio no ES

Em todo o país são 2.410 vagas distribuídas em 70 polos de apoio

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 13:09

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

13 fev 2019 às 13:09
Termina nesta quinta-feira (14) o prazo para a realização das inscrições no processo seletivo para o curso técnico em Agronegócio, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O curso é gratuito e dispõe de 2.410 vagas distribuídas em 70 polos de apoio. No Espírito Santo, serão 35 vagas para a unidade do Senar em Rio Bananal, no Norte do Estado.
Os interessados em participar da seleção devem acessar o site www.senar.org.br/etec e preencher a ficha com dados pessoais. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros. Vale lembrar que na hora de preencher os dados é obrigatório anexar alguns documentos digitalizados que estão listados no edital disponível neste link: bit.ly/etec2019-1.
Os candidatos aprovados irão estudar gestão de projetos, administração rural, técnicas de produção vegetal e animal, contabilidade rural, gestão da produção e logística para o agronegócio, tecnologia e inovação na agropecuária e outras disciplinas voltadas para o desenvolvimento do setor rural brasileiro.
O curso técnico tem duração de dois anos com 80% de suas aulas na modalidade a distância e 20% das aulas em polos de ensino, escolhidos pelo candidato no momento de inscrição para a seleção.
Ao final do curso, o técnico estará apto para a execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e controle das atividades do setor. Sua atuação não se limita aos processos internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Mais informações sobre o processo de seleção podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999, de segunda a sábado, das 8h às 21h.

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