225 concursos e seleções têm mais de 39 mil vagas em todo o país

Estão abertas em todo o país ao menos 225 concursos públicos e processos seletivos, totalizando mais de 39 mil vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários.
Os postos são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 32.228 na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
No Espírito Santo, estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06. Os interessados têm até 24 de agosto para garantir a participação no certame.
Esta é a última semana para se inscrever no concurso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O prazo termina em 7 de agosto. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de professor e 33 para técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.
A Prefeitura de Marechal Floriano, que fica na região Serrana do Estado, lançou edital para a contratação de profissionais na área da Educação. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 14 e 15 de agosto. Os contratos serão temporários.