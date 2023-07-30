Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 225 concursos e seleções têm mais de 39 mil vagas em todo o país
Oportunidades

225 concursos e seleções têm mais de 39 mil vagas em todo o país

Oportunidades são destinadas a cargos temporários e efetivos; postos são para atuar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 20:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jul 2023 às 20:32
Ifes Campus Vitória
Ifes contrata professores e servidores Crédito: Fernando Madeira
Estão abertas em todo o país ao menos 225 concursos públicos e processos seletivos, totalizando mais de 39 mil vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários.
Os postos são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 32.228 na Defensoria Pública de Minas Gerais. São 30 vagas para defensor público e os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 31 de outubro.
No Espírito Santo, estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus). São 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial do cargo é de R$ 4.341,06. Os interessados têm até 24 de agosto para garantir a participação no certame.
Esta é a última semana para se inscrever no concurso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O prazo termina em 7 de agosto. A oferta é de 48 vagas, sendo 15 para o cargo de professor e 33 para técnico administrativo. O salário pode chegar a R$ 4.556,92.
Prefeitura de Marechal Floriano, que fica na região Serrana do Estado, lançou edital para a contratação de profissionais na área da Educação. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 14 e 15 de agosto. Os contratos serão temporários.

LEIA MAIS 

Concurso da Sejus ES: veja como se preparar para as provas

Governo prepara mais 10 mil vagas de concurso, diz ministra da Gestão

Petrobras anuncia concurso com 450 vagas para quem tem o nível técnico

IBGE vai abrir concurso com 895 vagas com salário de até R$ 9 mil

Concursos federais: confira os cargos e salários das 2.480 vagas autorizadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos IFES Marechal Floriano Sejus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados