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Carreira pública

198 concursos e seleções têm mais de 45 mil vagas em todo o país

O processo seletivo do IBGE conta com 7.548 vagas para temporários; o Ifes tem dois certames abertos, com chances para docentes e servidores

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 17:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jul 2023 às 17:40
Estão abertos ao menos 198 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, que reúnem mais de 45 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. Há chances para ocupar cargos efetivos e temporários.
As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Ifes Campus Vitória
Ifes tem vagas para professores e técnicos-administrativos Crédito: Fernando Madeira
O maior salário está disponível no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, R$ 33.924,93. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.
Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de temporários. São 7.548 vagas, das quais 240 são para o Espírito Santo. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de julho.
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) terminam nesta segunda-feira (10). A oferta é de 125 inspetores penitenciários temporários.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou dois concursos. Ao todo, são 48 vagas, sendo 15 para professor do ensino básico, técnico e tecnológico e 33 para técnicos administrativos em Educação. O prazo de inscrição segue até 7 de agosto e será  feita por meio de sistema on-line.

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Ainda no Espírito Santo, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo (Core-ES) vai abrir concurso com oito vagas e salários que chegam a R$ 5,8 mil. As inscrições podem ser feitas de 11 de julho a 17 de agosto.
Também estão abertos processos seletivos nas prefeituras de Alegre, Anchieta, Dores do Rio Preto, Fundão e Ibitirama

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