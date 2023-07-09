198 concursos e seleções têm mais de 45 mil vagas em todo o país

Estão abertos ao menos 198 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, que reúnem mais de 45 mil vagas para todos os níveis de escolaridade. Há chances para ocupar cargos efetivos e temporários.

As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.

Ifes tem vagas para professores e técnicos-administrativos Crédito: Fernando Madeira

O maior salário está disponível no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, R$ 33.924,93. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto. As inscrições seguem até 13 de julho.

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) terminam nesta segunda-feira (10). A oferta é de 125 inspetores penitenciários temporários.

Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou dois concursos. Ao todo, são 48 vagas, sendo 15 para professor do ensino básico, técnico e tecnológico e 33 para técnicos administrativos em Educação. O prazo de inscrição segue até 7 de agosto e será feita por meio de sistema on-line.

Ainda no Espírito Santo, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo (Core-ES) vai abrir concurso com oito vagas e salários que chegam a R$ 5,8 mil. As inscrições podem ser feitas de 11 de julho a 17 de agosto.