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180 concursos e seleções reúnem mais de 40 mil vagas em todo o país

Candidatos podem se inscrever para trabalhar como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais e Forças Armadas

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 19:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jul 2022 às 19:45
O IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.
IBGE tem mais de 15 mil vagas para recenseador Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Isso porque 180 concursos públicos e seleções estão com mais de 40 mil vagas abertas em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os candidatos podem se inscrever nesta segunda-feira (1º) para trabalhar como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outros órgãos.
O maior salário é pago no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco, chegando a R$ 33,6 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.
Já o maior volume de vagas está disponível na seleção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 15.075 chances para recenseador. Os interessados têm até quarta-feira, dia 3 de agosto, para se inscrever. Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) seguem abertas até 15 de agosto. A oferta é de 621 vagas distribuídas pelas áreas administrativa e de saúde. Em Barra de São Francisco, o concurso tem 338 oportunidades, das quais 20 para guarda municipal.

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