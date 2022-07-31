180 concursos e seleções reúnem mais de 40 mil vagas em todo o país

Os candidatos podem se inscrever nesta segunda-feira (1º) para trabalhar como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outros órgãos.

O maior salário é pago no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco, chegando a R$ 33,6 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.